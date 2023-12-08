В поединке 17-го тура украинской Премьер-Лиги в Кривом Роге на стадионе «Горняк» местный «Кривбасс» будет принимать луганскую «Зарю». Будущие хозяева поля находятся вверху турнирной таблицы и, конечно же, хотят закрепиться в числе лидеров перед тем, как уйти на зимние каникулы. У «Зари» другие задачи. Бронзовый призер предыдущего чемпионата страны неожиданно оказался в числе аутсайдеров и теперь луганчанам надо выбираться из такого трудного положения. Поэтому победа в предстоящем матче позволит им хотя бы на время почувствовать себя в относительной безопасности.

Кривбасс

Фамилия нынешнего наставника «Кривбасса» у нас в Украине до недавнего времени чаще всего ассоциировалась с предстоящим соперником - луганской «Зарей». Именно с этой командой Юрий Вернидуб добился своих первых больших успехов в тренерской деятельности, становился призером чемпионата Украины, финалистом Кубка страны и выступал в европейских кубковых турнирах. Затем были его заметные успехи в молдовском «Шерифе». И вот уже номинально с прошлого сезона, а фактически с нынешнего, коуч криворожцев снова дал повод заговорить о себе, но теперь в качестве тренера команды, которая способна бороться не только за второе или третье место, а и за золотые медали.

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На данный момент у «Кривбасса» 10 побед в 16 матчах. Это очень высокий показатель. Причем в числе поверженных оказались такие клубы, как «Днепр-1», «Черноморец», «Александрия», «Заря», «Колос» и другие. При этом трижды криворожцы выигрывали с крупным счетом, то есть с разницей в три мяча. А вспомните боевую ничью с «Шахтером», завершившуюся с результатом 3:3. Кстати, по числу забитых голов (29) «Кривбасс» на данный момент занимает второе место следом за «Динамо». При этом в числе лучших бомбардиров турнира находятся два его игрока – Олег Кожушко и Максим Задерака (оба забили по 6 мячей).

Так как матч пройдет в Кривом Роге, уместно сказать, что в нынешнем чемпионате «Кривбасс» провел на родном стадионе 8 игр. В пяти из них хозяева поля добивались успеха, один раз сыграли вничью, а вот львовскому «Руху» и киевскому «Динамо» проиграли. В 16-м туре подопечные Юрия Вернидуба также играли дома и одержали волевую победу над «Александрией 2:1. До 79-й минуты криворожцы уступали соперникам в счете, однако затем По и Бизимана изменили ситуацию в пользу «Кривбасса».

Заря

Увы, но луганский коллектив пока не может похвастаться подобными результатами. После завоевания 3 места в сезоне 2022-2023 годов команду просто не узнать. Если считать с ушедшим в межсезонье Патриком ван Леувеном, то за этот период сменились уже три главных тренера, а положительного результата не видно. Абсолютно ничего не получилось у Ненада Лалатовича. Пришедший спасать положение Валерий Кривенцов тоже не смог добиться существенного прогресса. Да и при Юрии Ковале «Заря» пока не побеждала.

И это при том, что, если брать в целом, то состав у «Зари» вполне боеспособен и в нем есть немало зрелых и опытных футболистов. Наверняка клуб рассчитывал на бомбардирские способности 23-летнего Даниила Алефиренко, который в прошлом сезоне много забивал за «Черноморец», когда находился там в аренде. Но здесь дела у него пошли, прямо скажем, не очень. Только в 14-м туре он сумел забить свой первый гол в нынешнем чемпионате. Да и вообще с результативностью в команде совсем плохо. 13 голов в 13 матчах – это очень мало для команды Премьер-Лиги. Из них четыре мяча забил панамский легионер Герреро, пропустивший некоторую часть сезона из-за травмы.

Конечно же, на результатах команды сказывается и отсутствие основного голкипера Дмитрия Мацапуры, который в предыдущем сезоне был надежен. Пока же, заменяющие его Никита Турбаевский и Александр Сапутин, такой надежностью не отличаются.

И еще. Если для «Кривбасса» эта игра станет последней в уходящем году, то «Заре» еще предстоит сыграть матч Лиги конференций против «Брейдаблика» 14 декабря. И хотя шансы выйти из группы уже потеряны, хотелось бы напоследок громко хлопнуть дверью, добавив очки в копилку украинских клубов. Так что игра в Кривом Роге буде хорошей репетицией перед еврокубковым поединком.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины на уровне Премьер-Лиги команды встречались 25 раз. Перевес на стороне «Кривбасса (14 побед), «Заря» выигрывала 8 раз и еще три матча завершились вничью. В первом круге соперники играли на стадионе «Левый берег» в Киевской области, где хозяевами поля считались луганские футболисты. Но победили гости 3:1. У них отличились Лунев, Приходько и Дебелко, а у «Зари» гол забил Антюх.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Приходько, Кузык, Задерака, Кожушко

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Боль, Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро

Прогноз на противостояние:

«Кривбасс» в последнее время выглядит явно лучше «Зари». Да и мотивация у него повыше, все-таки борьба за медали. Поэтому поставим на победу нынешних подопечных Юрия Вернидуба 2:0.

9 декабря, суббота