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09.12.2023 15:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 23:45 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:48
89
0

Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу

08 декабря 2023, 23:45 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:48
89
0
Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК «Кривбасс»

Криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря» в субботу, 9 декабря, встретятся в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало назначено на 15:00.

Подопечные Юрия Вернидуба к 17-му туру подошли лидерами чемпионата. Они опережали «Днепр-1» по дополнительным показателям. В случае победы над «Зарей» криворожский клуб будет занимать чистое первое место.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря», бронзовый призер предыдущего чемпионата страны, в текущем сезоне находится в числе аутсайдеров и теперь луганчанам надо выбираться из такого трудного положения. Однако набрать очки в матче с «Кривбассом» будет непросто.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» имеет в своем активе 33 очка, а «Заря» отыграла 13 поединков и имеет 11 зачетных баллов. Противостояние команд в первом круге завершилось победой команды Юрия Вернидуба со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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