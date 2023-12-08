Криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря» в субботу, 9 декабря, встретятся в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало назначено на 15:00.

Подопечные Юрия Вернидуба к 17-му туру подошли лидерами чемпионата. Они опережали «Днепр-1» по дополнительным показателям. В случае победы над «Зарей» криворожский клуб будет занимать чистое первое место.

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«Заря», бронзовый призер предыдущего чемпионата страны, в текущем сезоне находится в числе аутсайдеров и теперь луганчанам надо выбираться из такого трудного положения. Однако набрать очки в матче с «Кривбассом» будет непросто.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» имеет в своем активе 33 очка, а «Заря» отыграла 13 поединков и имеет 11 зачетных баллов. Противостояние команд в первом круге завершилось победой команды Юрия Вернидуба со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.