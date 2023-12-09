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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.12.2023 15:00 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 16:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:44
1894
31

Лидер, но не единоличный. Заря отобрала очки у Кривбасса

Подопечные Коваля уступали с разницей в два гола, но смогли отыграться

09 декабря 2023, 16:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:44
1894
31
Лидер, но не единоличный. Заря отобрала очки у Кривбасса
ФК «Кривбасс»

Криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря» в субботу, 9 декабря, встретились в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Вернидуба к матчу подошли лидерами чемпионата. Они опережали «Днепр-1» по дополнительным показателям. «Заря», бронзовый призер предыдущего чемпионата страны, в этом сезоне находится среди аутсайдеров и теперь луганчанам нужно выбираться из столь сложного положения. Противостояние команд в первом круге завершилось победой команды из Кривого Рога со счётом 3:1. Тогда Антюх вывел «Зарю» вперед, криворожцы ответили голами Лунева, Приходько и Дебелка.

По сравнению с матчем предыдущего тура против ФК «Александрия» в составе «Кривбасса» произошла только одна замена в стартовом составе. Рябов вышел с первых минут вместо Бескоровайного, получившего повреждение именно в том матче. У луганчан также было только одно изменение по сравнению с поединком с «Рухом». И тоже в обороне: Снурницын заменил Джордана.

Команды начали матч, как говорится, без разведки. На 5-й минуте был момент у Кузиа. Он получил мяч на углу вратарской и нанес удар — мяч пролетел выше ворот. Уже на 11 минуте хозяева забили первый гол. После передачи из центра поля Задерака вышел почти один на один с голкипером и нанес удар — Сапутин в падении дотянулся до мяча и совершил сейв. Кожушко сыграл на добивании и отправил мяч в пустые ворота. Это десятый гол форварда в УПЛ.

ФК «Кривбасс»

Через семь минут Илич отобрал мяч у защитника на линии штрафной, приблизился к воротам и пробил в ближний угол. Сапутин перевел мяч на угловой. В ходе его розыгрыша арбитр Дмитрий Бондаренко назначил пенальти: Чурко задержал руками Понедельника. Около двух минут судья общался с арбитром VAR Юрием Ивановым. В итоге Бондаренко изменил решение и отменил назначение одиннадцатиметрового. Как выяснилось после матча, нарушение правил было до того, как мяч вошел в игру.

За пять минут до завершения первой половины встречи хозяева удвоили преимущество. Кузык в штрафной площадке от лицевой линии отпасовал в центр на Кожушка, удар форварда заблокировал Батагов. Мяч отскочил к Понедельнику, который с близкого расстояния пробил под перекладину. Этот гол стал 900-м пропущенным «Зарей» в чемпионатах Украины.

Почти сразу луганчане ответили своим результативным ударом. Герреро пробил примерно с 20 метров – мяч влетел в верхний угол ворот.

Второй тайм был не менее насыщен событиями, чем первая половина встречи. На 50-й минуте Дибанго на скорости протянул мяч от центральной линии в штрафную площадку и нанес удар в дальний угол ворот. Мяч пролетел рядом со штангой.

В середине тайма «Кривбасс» не использовал не что 100-процентный, а, пожалуй, 200-процентный голевой момент. Кожушко вышел один на один с голкипером, обыграл его, но пробить было неудобно, ведь форвард находился под острым углом к воротам. Кожушко сместился во вратарскую площадку и нанес удар с двух метров - мяч попал в защитника и полетел на угловой. А рядом был Кузык, ему можно было отдать пас.

Во второй половине тайма преимуществом завладели гости. Подопечные Вернидуба то ли расслабились, то ли начали играть на удержание счета. Как бы то ни было, острота в атакующих действиях исчезла. «Заря» больше времени проводила на половине поля «Кривбасса» и создавала напряжение у ворот Клищука. На 75-й минуте Горбач пробил с разворота с полкруга штрафной площадки. Мяч пролетел очень близко к стойке ворот.

ФК «Кривбасс»

Через три минуты Герреро имел возможность сделать дубль, но ему помешал Клищук. Мяч ушел на угловой, после передачи с которого Батагов сравнял счет. Защитник «Зари» подставил ногу и поразил ворота с близкого расстояния.

«Кривбасс» сразу попытался исправить ситуацию. Вернидуб произвел тройную замену, но это не прибавило остроты в атаке. Более того, «Заря» чуть не вырвала победу. На 86-й отличную возможность для взятия ворот имел Горбач. После передачи от партнера он получил мяч вблизи 11-метровой отметки и пробил без сопротивления – над перекладиной.

«Заря» в четвертый раз подряд не проиграла в гостях: одна победа и три ничьих. Криворожская команда, сыграв вничью, упустила шанс единолично возглавить турнирную таблицу. Она продолжит делить первое место с «Днепром-1». К тому же, если «Шахтер» выиграет свои два перенесенных матча, то опередит обе команды.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Кривбасс» – «Заря» – 2:2

Голы: Кожушко (11), Понедельник (40) – Герреро (42), Батагов (78).

Предупреждения: Вакулко (84), Бизимана (90+2) – Мышнев (28), Батагов (80).

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дібанго, Д.Кузик (Хомченовский, 83), Илич (Вакулко, 83), Бизимана, Дебелко (Приходько, 61), Задерака (В.Близниченко, 74), Кожушко (Устименко, 83).

«Заря»: Сапутин, Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев (Джордан, 68), Нагнойный (Данченко, 46), Мышнев (Бугай, 59), Чурко, Антюх (Мичин, 76), Герреро, Д.Алефиренко (Горбач, 46).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС — ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Лига конференций без динамо
Оппа, петушок нарисовался ковальчук опзжшный позорный он же (пума,nomad,отаманчук ). А ну-ка, иди-ка, сюда-ка, расскажи с какой дырки тебя еб_ть начнем униженного  😁
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+3
roman75zpr
Играли две самобытные интересные команды (Зоря ещё подтянется), которые не заслуживали на проигрыш, так и вышло... А вот грызню здесь в комментариях устроили явно не болельщики Зори и Кривбасса, а понятно каких клубов. Но им всё равно где грызться, лишь бы не футбол обсуждать...  
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+1
Dmytro11q
Здавалося, що пройшла ціла вічність, доки м'яч після сейву Сапутіна докотився до Кожушка..)) Ну, і гол Герреро, звісно красень, можливо, найкрасивіший гол туру. Закономірна нічия, гарна гра обох команд. Хотів привітати усіх з гарною та видовищною грою, але то вже напевно, в майбутньому...
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+1
Remark
Шкода. Тут нічия на руку четвертим.
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+1
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Игорь Петров
Постепенно начали сдуваться распиаренные новоявленные «гранды», что не говори, а Шахтёр и Динамо это другой уровень по составу, финансам, школам, традициям и имиджу, это если брать аналогию, Реал и Барселона украинского футбола и как бы неудачно складывалось начало турнира, рано или поздно своё возьмут.
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0
Alexander Киев
Що не новина, то все вболівальники Шахтаря на клик дають ОПЗЖ Суркісятам   
Вболівальники Шахтаря, майте повагу до інших читачів сайту. Робіть свої 18+ справи під новинами своїх клубів. Дякую 😌
По грі. Досить цікавий футбол, могли забивати ще і перші і другі. Шкода що Зоря не виграла, аж ніяк не заслуговують бути на дні турнірної таблиці.
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0
CheMP
Браво,Заря!
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0
u6464u
гарна гра , справедлива нічия .
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0
Владислав Антонов
Відмучились і ок, тепер є два місяці, щоб зализувати рани і готуватись до другої частини сезону.
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0
Артур Отаманчук
Суки краты дырявые Я вас буду ламать как памятник рашистскому военному преступнику щорсу!!
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0
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Kovalchuk
Убрали одного 
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0
AleksDnipro
Космонавта трохи приземлили
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0
dadlismit
Заря молодцы ! После 0:2 не скисли, смогли отыграться и даже выиграть, если бы в конце матча Горбач реализовал убойный момент. А вообще ничья по делу. Защита у Зари конечно проходной двор, особенно в первом тайме. Слава Богу, выпустили Джордана на замену, с ним стало больше надежности. Теперь перед межсезоньем выиграть матч у Брейдаблика, заработать немного бабла и рейтинговых очков. Хотя с такой игрой в защите страшновато даже за матч с исландцами.    
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-1
FunnyCat_____
Чего донецкие там радуются 
Весной  уже павелки и монзулихи не будет, матчи никто не согласиться переносить…
По игре почти все конкуренты выглядят стабильнее 
Они сами уверены что обыграли бы Зарю сейчас ?
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Kovalchuk
Непонятно счёт 2два2 а забило пять чел
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-1
December 32
кривирікривирікривирікривирі................ 
  Оторвались днепропетровские обе на  -17.
 А у ШД и ДК по -14.    Вот и зазор для ничейки.   Но одновременной.)
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-1
Frank Pider
Шахта в этом сезоне завоюет юбилейное 15-ое чемпионство 
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-2
DK1961
Опять четвертые в выигрыше
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-2
Kovalchuk
Продырявленый молчит значит у него в очке торчит
Ответить
-3
Kovalchuk
Продырявленый ты где пропадал неужели тебя какое-то лошье продлевало 
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-3
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