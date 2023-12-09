Младен БАРТУЛОВИЧ: «Бог наградил нас за риск. Но были шансы даже победить»

9 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Заря». Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи наставник луганского клуба Младен Бартулович прокомментировал ничью в поединке:

– Прежде всего хочу сказать спасибо команде за то, что показали характер и сумели исправить ситуацию. Трудно входим в игру. Пропустили два гола в первой половине матча. Смогли забить гол до перерыва.

Во втором тайме произвели много изменений, рисковали. Бог наградил нас за риск. Но были шансы даже победить сегодня, если бы Горбач попал в ворота.

– Если бы вам перед игрой сказали, что счет будет 2:2, вы бы согласились?



– Мы в такой ситуации, что нам нужны только победы. Мне всегда приятно возвращаться в Кривой Рог, но ехали сюда исключительно побеждать. У нас сложное турнирное положение нужно набирать зачетные пункты.