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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.12.2023 15:00 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 21:10 |
572
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Бог наградил нас за риск. Но были шансы даже победить»

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью в игре с «Кривбассом»

09 декабря 2023, 21:10 |
572
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Бог наградил нас за риск. Но были шансы даже победить»
ФК Заря. Младен Бартулович

9 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Заря». Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи наставник луганского клуба Младен Бартулович прокомментировал ничью в поединке:

– Прежде всего хочу сказать спасибо команде за то, что показали характер и сумели исправить ситуацию. Трудно входим в игру. Пропустили два гола в первой половине матча. Смогли забить гол до перерыва.

Во втором тайме произвели много изменений, рисковали. Бог наградил нас за риск. Но были шансы даже победить сегодня, если бы Горбач попал в ворота.

– Если бы вам перед игрой сказали, что счет будет 2:2, вы бы согласились?

– Мы в такой ситуации, что нам нужны только победы. Мне всегда приятно возвращаться в Кривой Рог, но ехали сюда исключительно побеждать. У нас сложное турнирное положение нужно набирать зачетные пункты.

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Младен Бартулович пресс-конференция Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Заря
Источник ФК Заря Луганск
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