9 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Заря». Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за криворожан отличились Олег Кожушко (11) и Андрей Понедельник (40), а за луганский клуб забили Эдуардо Герерро (42) и Арсений Батагов (78).

Благодаря этой ничье Юрий Вернидуб и Ко вернули себе первую строчку в таблице УПЛ. У команды из Кривого Рога 34 пунктам, столько же очков имеет и «Днепр-1».

УПЛ. 17-й тур. 9 декабря

Кривбасс – Заря – 2:2

Голы: Кожушко, 11, Понедельник, 40 – Герерро, 42, Батагов, 78

Видео голов и обзор матча: