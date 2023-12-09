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Кривбасс
09.12.2023 15:00 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 20:50 | Обновлено 09 декабря 2023, 21:03
621
0

Кривбасс – Заря – 2:2. Вернидуб вернул лидерство. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

09 декабря 2023, 20:50 | Обновлено 09 декабря 2023, 21:03
621
0
Кривбасс – Заря – 2:2. Вернидуб вернул лидерство. Видео голов и обзор матча
УПЛ

9 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Заря». Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за криворожан отличились Олег Кожушко (11) и Андрей Понедельник (40), а за луганский клуб забили Эдуардо Герерро (42) и Арсений Батагов (78).

Благодаря этой ничье Юрий Вернидуб и Ко вернули себе первую строчку в таблице УПЛ. У команды из Кривого Рога 34 пунктам, столько же очков имеет и «Днепр-1».

УПЛ. 17-й тур. 9 декабря

Кривбасс – Заря – 2:2

Голы: Кожушко, 11, Понедельник, 40 – Герерро, 42, Батагов, 78

Видео голов и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Заря).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
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Андрей Понедельник Арсений Батагов Олег Кожушко Эдуардо Герреро Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Юрий Вернидуб
Источник Sport.ua
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