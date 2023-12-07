Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04

Двадцать лет в футболе, как и в обыденной жизни, - это весьма пристойный срок для того, чтобы сделать выводы об успешности того или иного процесса. В этот период, как правило, умещается целая карьера для большинства игроков, которые не являются суперветеранами, а потому среди тех, кого два десятилетия назад было принято считать юниорами, нынче уже практически не осталось действующих футболистов.

Сегодня в рамках рубрики «Пан или пропал» на Sport.ua мы предлагаем вам вспомнить, кто двадцать лет назад, в сезоне-2003/04, входил в десятку самых дорогих тинейджеров мирового футбола, а также проанализировать, как сложились карьеры этих игроков, и дать оценку тому, оправдали ли они ожидания, либо же безоговорочно провалились…

10. Янис Зику

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 2,5 млн евро

Клубная карьера: «Динамо» Бухарест, «Кымпина», «Фарул», «Интер», «Парма», «Рапид» Бухарест, «Политехника» Тимишоара, ЦСКА София, «Пхохан Стилерс», «Канвон», «Петролул», «Тыргу-Муреш»

Карьера в сборной: Румыния (12 матчей, 1 гол)

Пан или пропал? Пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

В январе 2004 года миланский «Интер» заплатил бухарестскому «Динамо» 2,5 миллиона евро за трансфер 19-летнего на тот момент атакующего хавбека Яниса Зику, который считался весьма перспективным. Почти сразу же «нерадзурри» отправили талантливого румына в аренду в «Парму», что стало частью договоренности между клубами по трансферу в Милан бразильского форварда Адриано.

В «Интер» Зику вернулся летом 2004 года, но за первую команду миланского клуба так и не провел ни единого матча. В январе 2005-го миланцы отпустили Яниса в аренду в бухарестское «Динамо», затем на таких же правах отпускали в «Рапид», пока летом 2007 года Зику на правах свободного агента не ушел окончательно в «Динамо» Бухарест.

Дальнейшая карьера Зику проходила в основном в родной Румынии, хотя также хавбек успел поиграть в Болгарии и Южной Корее. Звезд с неба не хватал, хотя в сезоне-2010/11 забил 18 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии в рядах «Политехники» из Тимишоары. За национальную сборную Румынии провел 12 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом.

Карьеру футболиста Зику завершил в начале 2017 года. Ныне 40-летний Янис является главным тренером бухарестской команды «Металоглобус», выступающей в румынской Лиге 2.

9. Маурисио Пинилья

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 2,8 млн евро

Клубная карьера: «Универсидад де Чили», «Интер», «Кьево», «Сельта», «Спортинг» Лиссабон, «Расинг» Сантандер, «Хартс», «Васко да Гама», «Аполлон» Лимасол, «Гроссето», «Палермо», «Кальяри», «Дженоа», «Аталанта», «Кокимбо Унидо»

Карьера в сборной: Чили (45 матчей, 8 голов)

Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и Янис Зику, Маурисио Пинилья не провел ни единого матча за главную команду «Интера» – клуба, поверившего в талант нападающего летом 2003 года и заплатившего за его трансфер 2,8 миллиона евро. Впрочем, в миланском клубе, очевидно, изначально не имели слишком больших планов на чилийца, потому как на тот момент позиция центрфорварда в первой команде была просто перенасыщена игроками: Эрнан Креспо, Кристиан Виери, Обафеми Мартинс, Хулио Рикардо Крус, Никола Вентола, Адриано, Альваро Рекоба. Кого из этих футболистов объективно и с ходу мог бы вытолкнуть юный Пинилья – непонятно…

Уже летом 2004 года «Интер» за 1,5 миллиона евро избавился от Пинильи, продав чилийца в лиссабонский «Спортинг». Впоследствии нападающий сменил еще множество клубных команд, и в принципе практически везде показывал себя весьма полезным исполнителем. Например, в скромном итальянском «Гроссето» Маурисио отличился 24 голами в 24 матчах в рамках Серии В, благодаря чему этот клуб пристойно заработал на трансфере чилийца, продав того всего через год после подписания свободным агентом за 5,1 миллионов евро в «Палермо».

Посчастливилось Пинилье поиграть и в «Аталанте», однако в тот период, когда эта команда являлась одним из аутсайдеров Серии А. С приходом на тренерский мостик бергамасков Джан Пьеро Гасперини, Маурисио практически перестал появляться на поле, и вскоре был продан в «Дженоа». В итоге на клубном уровне Пинилья так и не обзавелся трофеями…

А вот на международном уровне Пинилье повезло чуть больше. Он достаточно регулярно вызывался в сборную Чили, за которую провел 45 поединков и забил 8 мячей. С этой командой Маурисио дважды становился триумфатором Кубка Америки (в 2015 и 2016 годах), но в обоих случаях отыграл лишь эпизодические роли непосредственно на самих турнирах. Именно поэтому, если основываться на жестких оценках – пан или пропал, – скорее, карьеру Пинильи можно признать неудачной, как минимум исходя из тех авансов, которые выдавались ему в уже весьма далеком 2003-м.

К слову, с карьерой профессионального футболиста Пинилья попрощался в феврале 2021 года, ныне ему 39 лет, и о нем крайне мало ведомостей после ухода на пенсию.

7-8. Сеск Фабрегас

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,2 млн евро

Клубная карьера: «Арсенал», «Барселона», «Челси», «Монако», «Комо»

Карьера в сборной: Испания (110 матчей, 15 голов)

Пан или пропал? Пан

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер 16-летнего Сеска Фабрегаса из кантеры «Барселоны» в лондонский «Арсенал» за 3,2 миллиона евро летом 2003 года стал одной из главных неожиданностей того окна переходов. Тогдашний наставник «канониров» Арсен Венгер сумел убедить юного испанца, что в его команде тот значительно раньше сможет ворваться в основной состав и стать важным исполнителем, и это сыграло ключевую роль в трансфере и желании Фабрегаса сменить Испанию на Англию.

В «Арсенале» Сеск в итоге провел 8 лет, за которые сыграл 303 матча в рамках всех турниров (57 голов, 95 ассистов). Испанец был одним из мозговых центров той лондонской команды, с которой, увы, сумел выиграть крайне мало трофеев: лишь два Суперкубка и один Кубок Англии.

В августе 2011 года Фабрегас за 34 миллиона евро вернулся в «Барселону», где сумел стать чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, а также выиграть несколько менее значимых трофеев. После трех лет, проведенных в стане «блаугранас», Сеск все-таки пожелал вернуться на Туманный Альбион, подавшись за 34 миллиона евро в «Челси». Там хавбеку наконец-то посчастливилось стать чемпионом Англии, причем дважды, а еще – выиграть Лигу Европы по итогам сезона-2018/19.

Под конец карьеры Фабрегас успел поиграть еще и во Франции («Монако»), а также в Италии («Комо»), а бутсы на гвоздь повесил летом нынешнего года.

В рядах сборной Испании Сеску посчастливилось также сделать замечательную карьеру, проведя множество матчей, а главное – стать чемпионом мира в 2010 году и дважды (в 2008 и 2012 годах) становиться чемпионом Европы.

После завершения карьеры футболиста Сеск предпочел остаться в футболе. Летом нынешнего года испанец возглавил «Комо» U-19, однако уже по ходу сезона ситуация кардинально изменилась, и со средины ноября 36-летний Фабрегас исполняет обязанности главного тренера первой команды этого итальянского клуба.

7-8. Эммануэль Адебайор

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,2 млн евро

Клубная карьера: «Мец», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Истанбул Башакшехир», «Кайсериспор», «Олимпия» Асунсьон, «Семасси»

Карьера в сборной: Того (87 матчей, 32 гола)

Пан или пропал? Скорее, пан

Getty Images/Global Images Ukraine

За 19-летнего форварда «Меца» Эммануэля Адебайора «Монако» в августе 2003-го заплатил чуть больше 3 миллионов евро, и абсолютно не прогадал с этим трансфером. Уже через два с половиной года монегаски перепродали тоголезца в «Арсенал» за 10 миллионов евро, а «канониры» еще через три с половиной сезона сделали прекрасный бизнес, когда отправили африканца в «Манчестер Сити» в обмен на 29 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2010/11 Адебайору на правах аренды даже посчастливилось поиграть за «Реал», с которым он и выиграл единственный трофей в своей карьере – Кубок Испании. Затем «Манчестер Сити» удалось пристроить Эммануэля, который перестал устраивать тренерский штаб «горожан», в «Тоттенхэм», где неутомимый тоголезец отыграл 113 матчей (42 гола, 20 ассистов).

В 2015-м Адебайор, которому на тот момент исполнился уже 31 год, покинул стан «шпор», и какое-то время сидел без клуба. Его приютил «Кристал Пэлас», после чего в карьере африканца последовал очевидный спад, вызванный объективными причинами. Форвард банально поехал зарабатывать туда, где ему готовы были платить хорошие деньги – сперва в Турцию, а затем даже в Парагвай. Впрочем, последним клубом в профессиональной карьере Адебайора стал «Семасси», представляющий его родную страну Того. В марте нынешнего года Эммануэль официально объявил об уходе на пенсию.

В аспекте карьеры Адебайора стоит также выделять его выступления за сборную Того. С этой командой Эммануэль в 2006 году впервые (для «ястребов» этот мундиаль пока так и остается единственным в истории) сыграл в финальной части чемпионата мира. Кроме того, в 2008-м Адебайор был признан Африканским футболистом года, опередив в соответствующем опросе египтянина Мохаммеда Абутрика и ганца Майкла Эссьена.

Ныне 39-летний Адебайор остается вне активной деятельности, что касается футбола. Впрочем, его имя порой можно встретить в СМИ – в частности, африканца весьма удачно сумели использовать в своих интересах российские пропагандисты, которым Эммануэль заявил, что видит возможность для «зенита» в обозримом будущем стать победителем Лиги чемпионов. Смешно, конечно. Впрочем, только для тех, кто сохраняет способность мыслить критически, а это явно не про население страны 404.

6. Коллинс Джон

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,5 млн евро

Клубная карьера: «Твенте», «Фулхэм», «Лестер», «Уотфорд», НЕК Неймеген, «Руселаре», «Чикаго Файр», «Габала», «Падиде», «Барнет», «Пяст» Гливице, «Питтсбург Риверхаундс»

Карьера в сборной: Нидерланды (2 матча)

Пан или пропал? Пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Коллинсу Джону удалось очень ярко стартовать в «Твенте», где форвард за полтора года выступлений отличился 12 забитыми мячами в 36 матчах. Это произвело впечатление на скаутов «Фулхэма», и в январе 2004 года «дачники» заплатили за нидерландского тинейджера 3,5 миллиона евро – весьма неплохие по тем временам деньги.

Увы, но трансфер в «Фулхэм» стал, по сути, самой яркой страницей в карьере Джона. Форвард отработал полностью 5-летний контракт с лондонцами, за которых сыграл 108 матчей во всех турнирах (23 гола, 2 ассиста). Однако в последние два года действия трудового соглашения с форвардом «дачники» предпочитали отправлять Джона играть в аренду в другие коллективы, пока не избавились от него окончательно – летом 2009-го Джон ушел свободным агентом в «Руселаре».

После «Фулхэма» Коллинс не сумел заиграть нигде. В каких-то командах у него не складывались отношения с коллективом, тренерским штабом или руководством, в других – он никак не мог обрести пристойные физические кондиции, из-за чего просиживал штаны в резерве или на скамье запасных. Как бы там ни было, а после «Фулхэма» и «Твенте» командой, за которую Джон провел наибольшее количество матчей в карьере является «Чикаго Файр», причем с весьма скромным показателем – 19…

Карьеру футболиста Коллинс Джон завершил летом 2014 года в США в рядах «Питтсбург Риверхаундс». С тех пор о нем мало что слышно. Сообщалось только, что в сезоне-2016/17 Джон взялся тренировать юношескую команду малоизвестного нидерландского «Буйтенбойс», а через несколько лет даже попытался возобновить карьеру в первой команде этого клуба, но – безуспешно. Летом 2022-го Джон окончательно угомонился и в свои 38 уже не выражает никакого желания напрягаться и что-то кому-то доказывать на зеленом газоне.

5. Филипп Сендерос

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,55 млн евро

Клубная карьера: «Серветт», «Арсенал», «Милан», «Эвертон», «Фулхэм», «Валенсия», «Астон Вилла», «Грассхоппер», «Рейнджерс», «Хьюстон Динамо», «Кьяссо»

Карьера в сборной: Швейцария (57 матчей, 5 голов)

Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Филипп Сендерос начинал карьеру в «Серветте», откуда летом 2003 года, будучи 18-летним тинейджером, и перебрался в «Арсенал» за 3,55 миллиона евро. Тогда швейцарца считали невероятно талантливым, и «канонирам», как подмечали эксперты в то время, несказанно повезло оформить переход этого исполнителя за весьма вменяемую сумму.

В «Арсенале» Сендерос провел 5 лет, за которые отыграл в первой команде 117 матчей (4 гола), но выиграл лишь Кубок и Суперкубок Англии, хотя в 2006-м оказался в заявке на финальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором «канониры» проиграли со счетом 1:2, а швейцарец так и просидел всю игру на скамье запасных.

Летом 2008 года Сендерос решил прибегнуть к существенным карьерным переменам, уйдя свободным агентом в «Милан». Увы, но ничего хорошего такое решение Филиппу не принесло. В Италии защитнику начали докучать повреждения, из-за которых швейцарец так и не сумел стать важным футболистом для «россонери». Травмы изрядно испортили и дальнейшие попытки Сендероса выстроить хорошую карьеру – пускай защитнику и удавалось подписывать контракты с достаточно известными клубами из европейских топ-чемпионатов, но нигде он так и не становился ключевой фигурой.

В 2017-м Сендерос отбыл за океан, чтобы попробовать силы в МЛС в рядах «Хьюстон Динамо», а спустя полтора года опять оказался невостребованным. Последнее обстоятельство побудило Филиппа вернуться на родину, где он в рядах «Кьяссо» в начале 2020 года, когда ему было 34, и объявил о завершении активных выступлений.

Безусловно, если бы не частые проблемы со здоровьем, Сендерос мог бы замахнуться на значительно большее в футболе, ведь для этого у него был соответствующий потенциал. Ныне 38-летний Филипп пока пребывает в творческом отпуске. Почти сразу после завершения карьеры игрока Сендерос получил пост спортивного директора «Серветта», который оставил в феврале нынешнего года.

4. Чиприан Марика

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 5 млн евро

Клубная карьера: «Динамо» Бухарест, «Шахтер», «Штутгарт», «Шальке», «Хетафе», «Коньяспор», «Стяуа»

Карьера в сборной: Румыния (72 матча, 25 голов)

Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

В бухарестском «Динамо» Чиприана Марику считали исключительным талантом, а от того неудивительно, что форвард очень быстро оказался «на карандаше» у многих солидных европейских клубов. Трансферную борьбу за Чиприана зимой 2004 года выиграл «Шахтер», которому за право подписать тинейджера пришлось заплатить 5 миллионов евро.

В стане «горняков» Марика дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также участвовал в поединках группового раунда Лиги чемпионов. В Донецке румыну удалось довольно неплохо проявить себя (118 матчей, 26 голов и 7 ассистов), благодаря чему уже летом 2007 года Чиприан перешел в «Штутгарт», причем за рекордные на тот момент для этого немецкого клуба деньги – 7 миллионов евро.

Собственно говоря, трансфер в «Штутгарт» и стал пиком карьеры для Марики. В немецкой Бундеслиге дела у румына пошли вовсе не так как ожидалось. Стать суперзвездой в «Штутгарте» Чиприан так и не сумел, и со временем превратился в футболиста весьма среднего уровня. Сам Марика проблему адаптации к Германии впоследствии объяснял тем, что против него играли очень жестко, причем не только соперники, но и даже партнеры по ходу тренировочного процесса.

Из «Штутгарта» летом 2011 года Марика ушел в «Шальке», а оттуда спустя два сезона – в испанский «Хетафе». Все это уже выглядело просто попытками продолжить свое пребывание в футболе на высоком уровне, но обмануть судьбу у Чиприана все же не получилось. В 2014-м он отбыл играть в турецкий «Коньяспор», затем ненадолго вернулся на родину, чтобы попытаться помочь «Стяуа», но летом 2016-го объявил о завершении карьеры. На момент этого решения Марике был только 31 год, и ключевой мотивацией для такого поступка стали проблемы со здоровьем.

После завершения активных выступлений Марика дал понять, что не готов становиться тренером, но хочет попробовать силы в роли функционера. В 2018 году Чиприан стал совладельцем клуба «Фарул», и на текущий момент 38-летний экс-форвард имеет в своем распоряжении 10% акций «бело-синих».

3. Рикарду Куарежма

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 6,35 млн евро

Клубная карьера: «Спортинг» Лиссабон, «Барселона», «Порту», «Интер», «Челси», «Бешикташ», «Аль-Ахли» Дубай, «Касымпаша», «Витория» Гимарайнш

Карьера в сборной: Португалия (80 матчей, 10 голов)

Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2003 года лиссабонский «Спортинг» за 6,35 миллионов евро продал своего 19-летнего вингера Рикарду Куарежму в «Барселону», где на португальца возлагали определенные надежды, оправдать которые футболист так и не смог. Уже через год Куарежму продали обратно в Португалию, где 6 миллионов евро за него согласился заплатить «Порту».

В стане «драконов» Рикарду снова сумел проявить себя с наилучшей стороны, благодаря чему летом 2008 года состоялся его трансфер в «Интер» за 24,6 миллиона евро. Стать ключевым футболистом для «нерадзурри» Куарежма, что ранее уже случалось с ним в «Барселоне», также не смог. Несмотря на то, что пребывание в «Интере» позволило португальцу выиграть Лигу чемпионов, а также два чемпионата Италии, особой заслуги самого Рикарду в этих титулах не было.

Вторую половину сезона-2008/09 Куарежма провел в аренде в «Челси», но в третьем топ-клубе в своей карьере также провалился, проведя за «синих» лишь 5 матчей. В 2010 году Рикарду ушел в «Бешикташ», где ему удалось вернуться на высокий уровень результативности и эффективности. После этого португалец больше никогда не переходил в гранды, довольствуясь выступлениями на весьма среднем по европейским меркам уровне. Истинной звезды мирового футбола, которую из него лепили некоторые обозреватели и эксперты, когда Рикарду был еще тинейджером, из Куарежмы, несмотря на действительно колоссальный потенциал, так и не вышло.

Летом минувшего года Рикарду Куарежма покинул португальскую «Виторию» из Гимарайнша, после чего длительное время пребывал в поисках новых интересных вариантов. Не отыскав таковых, летом 2023-го португалец объявил о завершении карьеры – в 39 лет.

2. Глен Джонсон

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 8,3 млн евро

Клубная карьера: «Вест Хэм», «Миллуолл», «Челси», «Портсмут», «Ливерпуль», «Сток Сити»

Карьера в сборной: Англия (54 матча, 1 гол)

Пан или пропал? Скорее, пан

Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона-2002/03 «Вест Хэм» вылетел из английской Премьер-лиги, вследствие чего талантливому воспитаннику этого клуба Глену Джонсону пришлось подыскивать для себя новое место работы, так как он стремился продолжать выступления на топ-уровне. На горизонте возник выгодный вариант с «Челси», который согласился заплатить за правого фулбека, способного также сыграть в центре или слева в обороне, чуть больше 8 миллионов евро.

В «Челси» Джонсон за три года провел 71 матч, конкурируя сперва с нидерландцем Марио Мельхиотом, а затем – с португальцем Паулу Феррейрой, которого привел с собой в стан «синих» Жозе Моуриньо. Сумев стать чемпионом АПЛ-2004/05, Джонсон в августе 2007 года за 5,5 миллионов евро был продан в «Портсмут», но всего через два года выступлений там сумел вернуться в топовый клуб – «Ливерпуль», который заплатил за его трансфер 20,5 миллионов евро.

За «Ливерпуль» Джонсон отыграл шесть сезонов и ровно 200 матчей во всех турнирах (9 голов, 17 ассистов). Был важной фигурой для «красных» при Рафаэле Бенитесе, Рое Ходжсоне, Кенни Далглише и Брендане Роджерсе. Впрочем, это были не лучшие времена для «Ливерпуля» с точки зрения способности выигрывать трофеи, а потому Глен выиграл с мерсисайдцами только один Кубок английской лиги.

В 2015 году, накануне своего 31-летия, Джонсон покинул «Ливерпуль» и ушел в «Сток Сити», где провел еще три сезона (64 матча), прежде чем завершить карьеру футболиста. С тех пор экс-защитник активно выступает в роли эксперта в британской прессе, высказывая свою точку зрения на различные вопросы. Не так давно, в частности, 39-летний Джонсон объяснял, почему украинец Михаил Мудрик не может себе позволить расслабиться в «Челси», даже после относительно удачной, но скоротечной, серии выступлений за «синих».

1. Криштиану Роналду

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 19 млн евро

Клубная карьера: «Спортинг» Лиссабон, «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср»

Карьера в сборной: Португалия (203 матча, 127 голов)

Пан или пропал? Пан

Getty Images/Global Images Ukraine

В августе 2003 года тогдашний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон осуществил однозначно один из лучших своих трансферов в наставнической карьере, когда за 19 миллионов евро из «Спортинга» подписал 18-летнего вундеркинда Криштиану Роналду. Талантливому юнцу суждено было вырасти в одного из лучших футболистов за всю историю игры, стать пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Европы, пятикратным триумфатором Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Италии, а также автором огромного количества всевозможных личных рекордов и достижений.

В «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел шесть лет, после чего был продан в «Реал» за 94 миллиона евро, став обладателем мирового трансферного рекорда, который держался четыре года, до момента переезда в стан «бланкос» из «Тоттенхэма» валлийца Гарета Бэйла за 101 миллион евро.

38-летний Криштиану Роналду продолжает активные выступления и в наши дни. Ныне португалец имеет контракт с саудовским «Аль-Насром», куда отбыл играть в конце минувшего года, после в целом неудачного возвращения в «Манчестер Юнайтед». Контракт Роналду с азиатским клубом рассчитан до лета 2025 года, и пока неизвестно, какие пределы в игровом плане устанавливает для себя звездный португалец.

Недавно, в частности, в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду хочет принять участие в финальной части ЧМ-2026, которая состоится на полях США, Канады и Мексики, причем представлять там именно «Аль-Наср», для чего португалец и саудиты уже начали предварительные консультации по вопросу пролонгации сотрудничества.