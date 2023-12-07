Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Другие новости
07 декабря 2023, 11:45 |
525
1

Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04

Вспоминаем, анализируем, оцениваем…

07 декабря 2023, 11:45 |
525
1
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Двадцать лет в футболе, как и в обыденной жизни, - это весьма пристойный срок для того, чтобы сделать выводы об успешности того или иного процесса. В этот период, как правило, умещается целая карьера для большинства игроков, которые не являются суперветеранами, а потому среди тех, кого два десятилетия назад было принято считать юниорами, нынче уже практически не осталось действующих футболистов.

Сегодня в рамках рубрики «Пан или пропал» на Sport.ua мы предлагаем вам вспомнить, кто двадцать лет назад, в сезоне-2003/04, входил в десятку самых дорогих тинейджеров мирового футбола, а также проанализировать, как сложились карьеры этих игроков, и дать оценку тому, оправдали ли они ожидания, либо же безоговорочно провалились…

10. Янис Зику

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 2,5 млн евро
Клубная карьера: «Динамо» Бухарест, «Кымпина», «Фарул», «Интер», «Парма», «Рапид» Бухарест, «Политехника» Тимишоара, ЦСКА София, «Пхохан Стилерс», «Канвон», «Петролул», «Тыргу-Муреш»
Карьера в сборной: Румыния (12 матчей, 1 гол)
Пан или пропал? Пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

В январе 2004 года миланский «Интер» заплатил бухарестскому «Динамо» 2,5 миллиона евро за трансфер 19-летнего на тот момент атакующего хавбека Яниса Зику, который считался весьма перспективным. Почти сразу же «нерадзурри» отправили талантливого румына в аренду в «Парму», что стало частью договоренности между клубами по трансферу в Милан бразильского форварда Адриано.

В «Интер» Зику вернулся летом 2004 года, но за первую команду миланского клуба так и не провел ни единого матча. В январе 2005-го миланцы отпустили Яниса в аренду в бухарестское «Динамо», затем на таких же правах отпускали в «Рапид», пока летом 2007 года Зику на правах свободного агента не ушел окончательно в «Динамо» Бухарест.

Дальнейшая карьера Зику проходила в основном в родной Румынии, хотя также хавбек успел поиграть в Болгарии и Южной Корее. Звезд с неба не хватал, хотя в сезоне-2010/11 забил 18 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии в рядах «Политехники» из Тимишоары. За национальную сборную Румынии провел 12 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом.

Карьеру футболиста Зику завершил в начале 2017 года. Ныне 40-летний Янис является главным тренером бухарестской команды «Металоглобус», выступающей в румынской Лиге 2.

9. Маурисио Пинилья

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 2,8 млн евро
Клубная карьера: «Универсидад де Чили», «Интер», «Кьево», «Сельта», «Спортинг» Лиссабон, «Расинг» Сантандер, «Хартс», «Васко да Гама», «Аполлон» Лимасол, «Гроссето», «Палермо», «Кальяри», «Дженоа», «Аталанта», «Кокимбо Унидо»
Карьера в сборной: Чили (45 матчей, 8 голов)
Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и Янис Зику, Маурисио Пинилья не провел ни единого матча за главную команду «Интера» – клуба, поверившего в талант нападающего летом 2003 года и заплатившего за его трансфер 2,8 миллиона евро. Впрочем, в миланском клубе, очевидно, изначально не имели слишком больших планов на чилийца, потому как на тот момент позиция центрфорварда в первой команде была просто перенасыщена игроками: Эрнан Креспо, Кристиан Виери, Обафеми Мартинс, Хулио Рикардо Крус, Никола Вентола, Адриано, Альваро Рекоба. Кого из этих футболистов объективно и с ходу мог бы вытолкнуть юный Пинилья – непонятно…

Уже летом 2004 года «Интер» за 1,5 миллиона евро избавился от Пинильи, продав чилийца в лиссабонский «Спортинг». Впоследствии нападающий сменил еще множество клубных команд, и в принципе практически везде показывал себя весьма полезным исполнителем. Например, в скромном итальянском «Гроссето» Маурисио отличился 24 голами в 24 матчах в рамках Серии В, благодаря чему этот клуб пристойно заработал на трансфере чилийца, продав того всего через год после подписания свободным агентом за 5,1 миллионов евро в «Палермо».

Посчастливилось Пинилье поиграть и в «Аталанте», однако в тот период, когда эта команда являлась одним из аутсайдеров Серии А. С приходом на тренерский мостик бергамасков Джан Пьеро Гасперини, Маурисио практически перестал появляться на поле, и вскоре был продан в «Дженоа». В итоге на клубном уровне Пинилья так и не обзавелся трофеями…

А вот на международном уровне Пинилье повезло чуть больше. Он достаточно регулярно вызывался в сборную Чили, за которую провел 45 поединков и забил 8 мячей. С этой командой Маурисио дважды становился триумфатором Кубка Америки (в 2015 и 2016 годах), но в обоих случаях отыграл лишь эпизодические роли непосредственно на самих турнирах. Именно поэтому, если основываться на жестких оценках – пан или пропал, – скорее, карьеру Пинильи можно признать неудачной, как минимум исходя из тех авансов, которые выдавались ему в уже весьма далеком 2003-м.

К слову, с карьерой профессионального футболиста Пинилья попрощался в феврале 2021 года, ныне ему 39 лет, и о нем крайне мало ведомостей после ухода на пенсию.

7-8. Сеск Фабрегас

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,2 млн евро
Клубная карьера: «Арсенал», «Барселона», «Челси», «Монако», «Комо»
Карьера в сборной: Испания (110 матчей, 15 голов)
Пан или пропал? Пан

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер 16-летнего Сеска Фабрегаса из кантеры «Барселоны» в лондонский «Арсенал» за 3,2 миллиона евро летом 2003 года стал одной из главных неожиданностей того окна переходов. Тогдашний наставник «канониров» Арсен Венгер сумел убедить юного испанца, что в его команде тот значительно раньше сможет ворваться в основной состав и стать важным исполнителем, и это сыграло ключевую роль в трансфере и желании Фабрегаса сменить Испанию на Англию.

В «Арсенале» Сеск в итоге провел 8 лет, за которые сыграл 303 матча в рамках всех турниров (57 голов, 95 ассистов). Испанец был одним из мозговых центров той лондонской команды, с которой, увы, сумел выиграть крайне мало трофеев: лишь два Суперкубка и один Кубок Англии.

В августе 2011 года Фабрегас за 34 миллиона евро вернулся в «Барселону», где сумел стать чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, а также выиграть несколько менее значимых трофеев. После трех лет, проведенных в стане «блаугранас», Сеск все-таки пожелал вернуться на Туманный Альбион, подавшись за 34 миллиона евро в «Челси». Там хавбеку наконец-то посчастливилось стать чемпионом Англии, причем дважды, а еще – выиграть Лигу Европы по итогам сезона-2018/19.

Под конец карьеры Фабрегас успел поиграть еще и во Франции («Монако»), а также в Италии («Комо»), а бутсы на гвоздь повесил летом нынешнего года.

В рядах сборной Испании Сеску посчастливилось также сделать замечательную карьеру, проведя множество матчей, а главное – стать чемпионом мира в 2010 году и дважды (в 2008 и 2012 годах) становиться чемпионом Европы.

После завершения карьеры футболиста Сеск предпочел остаться в футболе. Летом нынешнего года испанец возглавил «Комо» U-19, однако уже по ходу сезона ситуация кардинально изменилась, и со средины ноября 36-летний Фабрегас исполняет обязанности главного тренера первой команды этого итальянского клуба.

7-8. Эммануэль Адебайор

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,2 млн евро
Клубная карьера: «Мец», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Истанбул Башакшехир», «Кайсериспор», «Олимпия» Асунсьон, «Семасси»
Карьера в сборной: Того (87 матчей, 32 гола)
Пан или пропал? Скорее, пан

Getty Images/Global Images Ukraine

За 19-летнего форварда «Меца» Эммануэля Адебайора «Монако» в августе 2003-го заплатил чуть больше 3 миллионов евро, и абсолютно не прогадал с этим трансфером. Уже через два с половиной года монегаски перепродали тоголезца в «Арсенал» за 10 миллионов евро, а «канониры» еще через три с половиной сезона сделали прекрасный бизнес, когда отправили африканца в «Манчестер Сити» в обмен на 29 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2010/11 Адебайору на правах аренды даже посчастливилось поиграть за «Реал», с которым он и выиграл единственный трофей в своей карьере – Кубок Испании. Затем «Манчестер Сити» удалось пристроить Эммануэля, который перестал устраивать тренерский штаб «горожан», в «Тоттенхэм», где неутомимый тоголезец отыграл 113 матчей (42 гола, 20 ассистов).

В 2015-м Адебайор, которому на тот момент исполнился уже 31 год, покинул стан «шпор», и какое-то время сидел без клуба. Его приютил «Кристал Пэлас», после чего в карьере африканца последовал очевидный спад, вызванный объективными причинами. Форвард банально поехал зарабатывать туда, где ему готовы были платить хорошие деньги – сперва в Турцию, а затем даже в Парагвай. Впрочем, последним клубом в профессиональной карьере Адебайора стал «Семасси», представляющий его родную страну Того. В марте нынешнего года Эммануэль официально объявил об уходе на пенсию.

В аспекте карьеры Адебайора стоит также выделять его выступления за сборную Того. С этой командой Эммануэль в 2006 году впервые (для «ястребов» этот мундиаль пока так и остается единственным в истории) сыграл в финальной части чемпионата мира. Кроме того, в 2008-м Адебайор был признан Африканским футболистом года, опередив в соответствующем опросе египтянина Мохаммеда Абутрика и ганца Майкла Эссьена.

Ныне 39-летний Адебайор остается вне активной деятельности, что касается футбола. Впрочем, его имя порой можно встретить в СМИ – в частности, африканца весьма удачно сумели использовать в своих интересах российские пропагандисты, которым Эммануэль заявил, что видит возможность для «зенита» в обозримом будущем стать победителем Лиги чемпионов. Смешно, конечно. Впрочем, только для тех, кто сохраняет способность мыслить критически, а это явно не про население страны 404.

6. Коллинс Джон

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,5 млн евро
Клубная карьера: «Твенте», «Фулхэм», «Лестер», «Уотфорд», НЕК Неймеген, «Руселаре», «Чикаго Файр», «Габала», «Падиде», «Барнет», «Пяст» Гливице, «Питтсбург Риверхаундс»
Карьера в сборной: Нидерланды (2 матча)
Пан или пропал? Пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Коллинсу Джону удалось очень ярко стартовать в «Твенте», где форвард за полтора года выступлений отличился 12 забитыми мячами в 36 матчах. Это произвело впечатление на скаутов «Фулхэма», и в январе 2004 года «дачники» заплатили за нидерландского тинейджера 3,5 миллиона евро – весьма неплохие по тем временам деньги.

Увы, но трансфер в «Фулхэм» стал, по сути, самой яркой страницей в карьере Джона. Форвард отработал полностью 5-летний контракт с лондонцами, за которых сыграл 108 матчей во всех турнирах (23 гола, 2 ассиста). Однако в последние два года действия трудового соглашения с форвардом «дачники» предпочитали отправлять Джона играть в аренду в другие коллективы, пока не избавились от него окончательно – летом 2009-го Джон ушел свободным агентом в «Руселаре».

После «Фулхэма» Коллинс не сумел заиграть нигде. В каких-то командах у него не складывались отношения с коллективом, тренерским штабом или руководством, в других – он никак не мог обрести пристойные физические кондиции, из-за чего просиживал штаны в резерве или на скамье запасных. Как бы там ни было, а после «Фулхэма» и «Твенте» командой, за которую Джон провел наибольшее количество матчей в карьере является «Чикаго Файр», причем с весьма скромным показателем – 19…

Карьеру футболиста Коллинс Джон завершил летом 2014 года в США в рядах «Питтсбург Риверхаундс». С тех пор о нем мало что слышно. Сообщалось только, что в сезоне-2016/17 Джон взялся тренировать юношескую команду малоизвестного нидерландского «Буйтенбойс», а через несколько лет даже попытался возобновить карьеру в первой команде этого клуба, но – безуспешно. Летом 2022-го Джон окончательно угомонился и в свои 38 уже не выражает никакого желания напрягаться и что-то кому-то доказывать на зеленом газоне.

5. Филипп Сендерос

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 3,55 млн евро
Клубная карьера: «Серветт», «Арсенал», «Милан», «Эвертон», «Фулхэм», «Валенсия», «Астон Вилла», «Грассхоппер», «Рейнджерс», «Хьюстон Динамо», «Кьяссо»
Карьера в сборной: Швейцария (57 матчей, 5 голов)
Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Филипп Сендерос начинал карьеру в «Серветте», откуда летом 2003 года, будучи 18-летним тинейджером, и перебрался в «Арсенал» за 3,55 миллиона евро. Тогда швейцарца считали невероятно талантливым, и «канонирам», как подмечали эксперты в то время, несказанно повезло оформить переход этого исполнителя за весьма вменяемую сумму.

В «Арсенале» Сендерос провел 5 лет, за которые отыграл в первой команде 117 матчей (4 гола), но выиграл лишь Кубок и Суперкубок Англии, хотя в 2006-м оказался в заявке на финальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором «канониры» проиграли со счетом 1:2, а швейцарец так и просидел всю игру на скамье запасных.

Летом 2008 года Сендерос решил прибегнуть к существенным карьерным переменам, уйдя свободным агентом в «Милан». Увы, но ничего хорошего такое решение Филиппу не принесло. В Италии защитнику начали докучать повреждения, из-за которых швейцарец так и не сумел стать важным футболистом для «россонери». Травмы изрядно испортили и дальнейшие попытки Сендероса выстроить хорошую карьеру – пускай защитнику и удавалось подписывать контракты с достаточно известными клубами из европейских топ-чемпионатов, но нигде он так и не становился ключевой фигурой.

В 2017-м Сендерос отбыл за океан, чтобы попробовать силы в МЛС в рядах «Хьюстон Динамо», а спустя полтора года опять оказался невостребованным. Последнее обстоятельство побудило Филиппа вернуться на родину, где он в рядах «Кьяссо» в начале 2020 года, когда ему было 34, и объявил о завершении активных выступлений.

Безусловно, если бы не частые проблемы со здоровьем, Сендерос мог бы замахнуться на значительно большее в футболе, ведь для этого у него был соответствующий потенциал. Ныне 38-летний Филипп пока пребывает в творческом отпуске. Почти сразу после завершения карьеры игрока Сендерос получил пост спортивного директора «Серветта», который оставил в феврале нынешнего года.

4. Чиприан Марика

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 5 млн евро
Клубная карьера: «Динамо» Бухарест, «Шахтер», «Штутгарт», «Шальке», «Хетафе», «Коньяспор», «Стяуа»
Карьера в сборной: Румыния (72 матча, 25 голов)
Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

В бухарестском «Динамо» Чиприана Марику считали исключительным талантом, а от того неудивительно, что форвард очень быстро оказался «на карандаше» у многих солидных европейских клубов. Трансферную борьбу за Чиприана зимой 2004 года выиграл «Шахтер», которому за право подписать тинейджера пришлось заплатить 5 миллионов евро.

В стане «горняков» Марика дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также участвовал в поединках группового раунда Лиги чемпионов. В Донецке румыну удалось довольно неплохо проявить себя (118 матчей, 26 голов и 7 ассистов), благодаря чему уже летом 2007 года Чиприан перешел в «Штутгарт», причем за рекордные на тот момент для этого немецкого клуба деньги – 7 миллионов евро.

Собственно говоря, трансфер в «Штутгарт» и стал пиком карьеры для Марики. В немецкой Бундеслиге дела у румына пошли вовсе не так как ожидалось. Стать суперзвездой в «Штутгарте» Чиприан так и не сумел, и со временем превратился в футболиста весьма среднего уровня. Сам Марика проблему адаптации к Германии впоследствии объяснял тем, что против него играли очень жестко, причем не только соперники, но и даже партнеры по ходу тренировочного процесса.

Из «Штутгарта» летом 2011 года Марика ушел в «Шальке», а оттуда спустя два сезона – в испанский «Хетафе». Все это уже выглядело просто попытками продолжить свое пребывание в футболе на высоком уровне, но обмануть судьбу у Чиприана все же не получилось. В 2014-м он отбыл играть в турецкий «Коньяспор», затем ненадолго вернулся на родину, чтобы попытаться помочь «Стяуа», но летом 2016-го объявил о завершении карьеры. На момент этого решения Марике был только 31 год, и ключевой мотивацией для такого поступка стали проблемы со здоровьем.

После завершения активных выступлений Марика дал понять, что не готов становиться тренером, но хочет попробовать силы в роли функционера. В 2018 году Чиприан стал совладельцем клуба «Фарул», и на текущий момент 38-летний экс-форвард имеет в своем распоряжении 10% акций «бело-синих».

3. Рикарду Куарежма

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 6,35 млн евро
Клубная карьера: «Спортинг» Лиссабон, «Барселона», «Порту», «Интер», «Челси», «Бешикташ», «Аль-Ахли» Дубай, «Касымпаша», «Витория» Гимарайнш
Карьера в сборной: Португалия (80 матчей, 10 голов)
Пан или пропал? Скорее, пропал

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2003 года лиссабонский «Спортинг» за 6,35 миллионов евро продал своего 19-летнего вингера Рикарду Куарежму в «Барселону», где на португальца возлагали определенные надежды, оправдать которые футболист так и не смог. Уже через год Куарежму продали обратно в Португалию, где 6 миллионов евро за него согласился заплатить «Порту».

В стане «драконов» Рикарду снова сумел проявить себя с наилучшей стороны, благодаря чему летом 2008 года состоялся его трансфер в «Интер» за 24,6 миллиона евро. Стать ключевым футболистом для «нерадзурри» Куарежма, что ранее уже случалось с ним в «Барселоне», также не смог. Несмотря на то, что пребывание в «Интере» позволило португальцу выиграть Лигу чемпионов, а также два чемпионата Италии, особой заслуги самого Рикарду в этих титулах не было.

Вторую половину сезона-2008/09 Куарежма провел в аренде в «Челси», но в третьем топ-клубе в своей карьере также провалился, проведя за «синих» лишь 5 матчей. В 2010 году Рикарду ушел в «Бешикташ», где ему удалось вернуться на высокий уровень результативности и эффективности. После этого португалец больше никогда не переходил в гранды, довольствуясь выступлениями на весьма среднем по европейским меркам уровне. Истинной звезды мирового футбола, которую из него лепили некоторые обозреватели и эксперты, когда Рикарду был еще тинейджером, из Куарежмы, несмотря на действительно колоссальный потенциал, так и не вышло.

Летом минувшего года Рикарду Куарежма покинул португальскую «Виторию» из Гимарайнша, после чего длительное время пребывал в поисках новых интересных вариантов. Не отыскав таковых, летом 2023-го португалец объявил о завершении карьеры – в 39 лет.

2. Глен Джонсон

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 8,3 млн евро
Клубная карьера: «Вест Хэм», «Миллуолл», «Челси», «Портсмут», «Ливерпуль», «Сток Сити»
Карьера в сборной: Англия (54 матча, 1 гол)
Пан или пропал? Скорее, пан

Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона-2002/03 «Вест Хэм» вылетел из английской Премьер-лиги, вследствие чего талантливому воспитаннику этого клуба Глену Джонсону пришлось подыскивать для себя новое место работы, так как он стремился продолжать выступления на топ-уровне. На горизонте возник выгодный вариант с «Челси», который согласился заплатить за правого фулбека, способного также сыграть в центре или слева в обороне, чуть больше 8 миллионов евро.

В «Челси» Джонсон за три года провел 71 матч, конкурируя сперва с нидерландцем Марио Мельхиотом, а затем – с португальцем Паулу Феррейрой, которого привел с собой в стан «синих» Жозе Моуриньо. Сумев стать чемпионом АПЛ-2004/05, Джонсон в августе 2007 года за 5,5 миллионов евро был продан в «Портсмут», но всего через два года выступлений там сумел вернуться в топовый клуб – «Ливерпуль», который заплатил за его трансфер 20,5 миллионов евро.

За «Ливерпуль» Джонсон отыграл шесть сезонов и ровно 200 матчей во всех турнирах (9 голов, 17 ассистов). Был важной фигурой для «красных» при Рафаэле Бенитесе, Рое Ходжсоне, Кенни Далглише и Брендане Роджерсе. Впрочем, это были не лучшие времена для «Ливерпуля» с точки зрения способности выигрывать трофеи, а потому Глен выиграл с мерсисайдцами только один Кубок английской лиги.

В 2015 году, накануне своего 31-летия, Джонсон покинул «Ливерпуль» и ушел в «Сток Сити», где провел еще три сезона (64 матча), прежде чем завершить карьеру футболиста. С тех пор экс-защитник активно выступает в роли эксперта в британской прессе, высказывая свою точку зрения на различные вопросы. Не так давно, в частности, 39-летний Джонсон объяснял, почему украинец Михаил Мудрик не может себе позволить расслабиться в «Челси», даже после относительно удачной, но скоротечной, серии выступлений за «синих».

1. Криштиану Роналду

Сумма трансфера в сезоне-2003/04: 19 млн евро
Клубная карьера: «Спортинг» Лиссабон, «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср»
Карьера в сборной: Португалия (203 матча, 127 голов)
Пан или пропал? Пан

Getty Images/Global Images Ukraine

В августе 2003 года тогдашний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон осуществил однозначно один из лучших своих трансферов в наставнической карьере, когда за 19 миллионов евро из «Спортинга» подписал 18-летнего вундеркинда Криштиану Роналду. Талантливому юнцу суждено было вырасти в одного из лучших футболистов за всю историю игры, стать пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Европы, пятикратным триумфатором Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Италии, а также автором огромного количества всевозможных личных рекордов и достижений.

В «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел шесть лет, после чего был продан в «Реал» за 94 миллиона евро, став обладателем мирового трансферного рекорда, который держался четыре года, до момента переезда в стан «бланкос» из «Тоттенхэма» валлийца Гарета Бэйла за 101 миллион евро.

38-летний Криштиану Роналду продолжает активные выступления и в наши дни. Ныне португалец имеет контракт с саудовским «Аль-Насром», куда отбыл играть в конце минувшего года, после в целом неудачного возвращения в «Манчестер Юнайтед». Контракт Роналду с азиатским клубом рассчитан до лета 2025 года, и пока неизвестно, какие пределы в игровом плане устанавливает для себя звездный португалец.

Недавно, в частности, в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду хочет принять участие в финальной части ЧМ-2026, которая состоится на полях США, Канады и Мексики, причем представлять там именно «Аль-Наср», для чего португалец и саудиты уже начали предварительные консультации по вопросу пролонгации сотрудничества.

По теме:
Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
Роналду не сыграет в матче Лиги чемпионов, фанаты соперника в бешенстве
Одноклубник Мудрика – о кумире детства: «Сам написал ручкой №7 и фамилию»
статьи эксклюзив Криштиану Роналду Глен Джонсон (футболист) Рикарду Куарежма Чиприан Марика Филипп Сендерос Эммануэль Адебайор Сеск Фабрегас
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
Футбол | 07 декабря 2023, 07:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря

Важные события во всех видах спорта

Балотелли и другие Золотые мальчики, у которых в карьере пошло не так
Футбол | 06 декабря 2023, 11:30 9
Балотелли и другие Золотые мальчики, у которых в карьере пошло не так
Балотелли и другие Золотые мальчики, у которых в карьере пошло не так

Sport.ua – о лауреатах премии Golden Boy, которые не оправдали авансов

Дончич вышел на 9-е место в истории по трипл-даблам в НБА
Баскетбол | 07.12.2023, 10:18
Дончич вышел на 9-е место в истории по трипл-даблам в НБА
Дончич вышел на 9-е место в истории по трипл-даблам в НБА
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Футбол | 07.12.2023, 00:18
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Бокс | 06.12.2023, 13:17
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гагик Пердонян
Пан або пропан
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
06.12.2023, 05:41 2
Футбол
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
05.12.2023, 11:37
Бокс
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
05.12.2023, 11:55 2
Футбол
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
05.12.2023, 16:59 9
Футбол
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
05.12.2023, 16:09 1
Футбол
Обидчик Ломаченко назвал Усика величайшим боксером всех времен
Обидчик Ломаченко назвал Усика величайшим боксером всех времен
05.12.2023, 18:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем