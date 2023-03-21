Эммануэль Адебайор завершил карьеру

39-летний бывший форвард сборной Того Эммануэль Адебайор, известный по выступлениям в составе лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити», мадридского «Реала», объявил о завершении карьеры.

«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием со взлетами и падениями. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу. Я благодарен за все, и воодушевлен тем, что должно произойти», - сказал Адебайор.

Адебайор начинал профессиональную карьеру в «Метце», откуда перешел в «Монако». Позднее он представлял такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Истанбул», «Кайсериспор» и «Олимпия Асунсьон». Его последней командой был тоголезский «Семасси».

В составе «Реала» Эммануэль Адебайор стал победителем Кубка Испании, а с «Монако» он дошел до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Того Адебайор провел 85 матчей и забил 32 гола.