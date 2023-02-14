Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 08:01 | Обновлено 14 февраля 2023, 08:29
1350
5

Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ

Эммануэль Адебайор считает, что «зенит» способен взять европейский трофей

14 февраля 2023, 08:01 | Обновлено 14 февраля 2023, 08:29
1350
5
Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Адебайор

Экс-звезда английский клубов «Арсенала» и «Ман Сити» Эммануэль Адебайор, который принимает участие в так званном «кубке легенд» на россии, заявил, что петербургский «зенит» в ближайшее время выиграет Лигу чемпионов:

«Я считаю, что «зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие несколько лет выигрывает этот титул. Все, что для этого нужно – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

Нет ничего невозможного. Если вы хотите чего-то достичь и будете работать – вы это получите», – цитируют Адебайора росСМИ.

Наверное, стоит напомнить Адебайору, что российские клубы исключены из участий во всех международных и европейских соревнованиях.

По теме:
Брюгге – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Милан – Тоттенхем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария хочет выиграть Лигу чемпионов»
Эммануэль Адебайор Зенит Санкт-Петербург Лига чемпионов Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»
Футбол | 13 февраля 2023, 23:35 3
БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»
БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»

Нигерийский полузащитник «Динамо» рассказал о проблеме расизма

Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Футбол | 13 февраля 2023, 13:29 38
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером

Оба могут вскоре покинуть команду

Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Футбол | 13.02.2023, 16:20
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги
Футбол | 14.02.2023, 00:33
5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги
5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Футбол | 13.02.2023, 14:16
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
в РФ устроили промоакцию. Привезли за бабло футбольных пенсионеров на выставочный матч. Побегают трусцой, накормят их икрой. Денег дадут в дорогу. А те что то скажут за это в рамках кампании "санкции не действуют".
глупо вообще раскручивать эти пустопорожние ничего не значащие заявления. Это ж изначально делается ради таких новостей. 
Ответить
+2
Alex Komnin
"А потом и первый межпланетный шахматный турнир..."
Ответить
+1
Letifer
За бабки что угодно скажешь
Ответить
+1
Alex906
Это оплаченные ораторы .все роли расписаны Газпромом 
Ответить
0
0665826283
Дуже часто бив головою по мячу, !
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
12.02.2023, 13:47 1
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
12.02.2023, 14:52 4
Биатлон
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
12.02.2023, 21:24 104
Футбол
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
13.02.2023, 14:12 5
Футбол
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
12.02.2023, 19:24 6
Теннис
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
13.02.2023, 16:55 4
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 19
Футбол
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности