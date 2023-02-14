Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ

Экс-звезда английский клубов «Арсенала» и «Ман Сити» Эммануэль Адебайор, который принимает участие в так званном «кубке легенд» на россии, заявил, что петербургский «зенит» в ближайшее время выиграет Лигу чемпионов:

«Я считаю, что «зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие несколько лет выигрывает этот титул. Все, что для этого нужно – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

Нет ничего невозможного. Если вы хотите чего-то достичь и будете работать – вы это получите», – цитируют Адебайора росСМИ.

Наверное, стоит напомнить Адебайору, что российские клубы исключены из участий во всех международных и европейских соревнованиях.