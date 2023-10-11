Глен ДЖОНСОН: «Мудрик не может позволить себе остановиться на достигнутом»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Глен Джонсон оценил возможное влияние на украинца Михаила Мудрика его первого гола за «пенсионеров». Как известно, вингер поразил ворота «Фулхэма» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Случилось это 2 октября.

«Атакующим игрокам нужно забивать, стараться оказываться в наиболее выгодной позиции, а также быть готовыми к промахам. Ты будешь промахиваться намного реже, если веришь в себя.

Хорошая новость для Михаила в том, что он наконец-то отметился голом в АПЛ – но он не может позволить себе остановиться на достигнутом. Ему необходимо продолжать забивать и создавать голевые ситуации у чужих ворот.

Очевидно, Михаил многое может предложить «Челси». После своего дебютного гола он, надеюсь, окончательно обретет веру в свои силы», – заявил Джонсон.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 8 матчей за «Челси» во всех турнирах.