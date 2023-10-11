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  4. Глен ДЖОНСОН: «Мудрик не может позволить себе остановиться на достигнутом»
Англия
11 октября 2023, 23:21 | Обновлено 12 октября 2023, 00:53
268
1

Глен ДЖОНСОН: «Мудрик не может позволить себе остановиться на достигнутом»

Экс-игрок «Челси» -– об украинском полузащитнике команды

11 октября 2023, 23:21 | Обновлено 12 октября 2023, 00:53
268
1
Глен ДЖОНСОН: «Мудрик не может позволить себе остановиться на достигнутом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Глен Джонсон оценил возможное влияние на украинца Михаила Мудрика его первого гола за «пенсионеров». Как известно, вингер поразил ворота «Фулхэма» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Случилось это 2 октября.

«Атакующим игрокам нужно забивать, стараться оказываться в наиболее выгодной позиции, а также быть готовыми к промахам. Ты будешь промахиваться намного реже, если веришь в себя.

Хорошая новость для Михаила в том, что он наконец-то отметился голом в АПЛ – но он не может позволить себе остановиться на достигнутом. Ему необходимо продолжать забивать и создавать голевые ситуации у чужих ворот.

Очевидно, Михаил многое может предложить «Челси». После своего дебютного гола он, надеюсь, окончательно обретет веру в свои силы», – заявил Джонсон.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 8 матчей за «Челси» во всех турнирах.

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Глен Джонсон (футболист) Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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14sergey1953
 1 гол за целый год, достижение очень серьезное. 
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