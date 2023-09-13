Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»

Экс-защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон заявил, что ему жаль, как складывается старт карьеры в стане «синих» у вингера сборной Украины Михаила Мудрика.

«Я считаю, что Мудрику нужно быть намного более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не имею в виду физическую агрессию, я хочу, чтобы он продолжал оттеснять защитников каждый раз, если учесть, насколько он быстр и прямолинеен. Он способен обыграть любого защитника, и иногда мне кажется, что он играет против своих качеств. Если вы настолько быстры, вам всегда следует стремиться выйти с кем-нибудь на бой один на один или сделать что-нибудь продуктивное, чтобы болельщики могли вас поддержать. Когда это произойдет, он, возможно, сможет обрести некоторую уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и результативных передач».

«Я верю, что время для него тикает, потому что все говорят о нем каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конечном счете, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро», - сказал Джонсон.

Ранее Джонсон говорил, что на месте боссов «Челси», имея под рукой Кристиана Пулишича, не стал бы подписывать Михаила Мудрика.