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  4. Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Англия
13 сентября 2023, 19:09 |
2586
7

Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»

Но бывший бек ряда английских команд верит, что украинец способен изменить ситуацию

13 сентября 2023, 19:09 |
2586
7
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Глен Джонсон

Экс-защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон заявил, что ему жаль, как складывается старт карьеры в стане «синих» у вингера сборной Украины Михаила Мудрика.

«Я считаю, что Мудрику нужно быть намного более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не имею в виду физическую агрессию, я хочу, чтобы он продолжал оттеснять защитников каждый раз, если учесть, насколько он быстр и прямолинеен. Он способен обыграть любого защитника, и иногда мне кажется, что он играет против своих качеств. Если вы настолько быстры, вам всегда следует стремиться выйти с кем-нибудь на бой один на один или сделать что-нибудь продуктивное, чтобы болельщики могли вас поддержать. Когда это произойдет, он, возможно, сможет обрести некоторую уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и результативных передач».

«Я верю, что время для него тикает, потому что все говорят о нем каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конечном счете, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро», - сказал Джонсон.

Ранее Джонсон говорил, что на месте боссов «Челси», имея под рукой Кристиана Пулишича, не стал бы подписывать Михаила Мудрика.

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Глен Джонсон (футболист) Михаил Мудрик Челси
Источник GGRecon
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Комментарии 7
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zhyr
А мені не подобається, що кожен раз отримуючи м"яч, він лізе обігрувати суперників. І не важливо, один проти нього, чи 3-4. Може знайдеться тренер, який йому пояснить, що футбол все ж командна гра.  Може на нього вплинула сума трансферу і він занадто повірив в себе?
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+6
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Роман Романченков
А за що жаліти Михайла? За те що не вилазить із соц.мереж та не може скласти собі ціну? Чи за те що подумав, що він завойовник, який їде покоряти Лондон і яким всі будуть захоплюватися. Якщо він дійсно сильний, зробить висновки і в нього все вийде...Якщо ні... життя слабких ламає і ми самі винні у проблемах та негараздах, які виникають на нашому життєвому шляху...
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+2
Airwolf77
Думал, боксер Глен Джонсон. ))
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0
Alex86 1
Если такой несчатный, то давайте вернем его в упл) а зп пусть отдаст на зсу и будут все довольны
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-3
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