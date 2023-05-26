Глен ДЖОНСОН: «Вместо подписания Мудрика я бы поработал с Пулишичем»
Экс-защитник «Челси» – о вингерах команды
Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что при наличии в команде Кристиана Пулишича «Синим» не стоило подписывать Михаила Мудрика:
«Считаю, что Кристиан Пулишич способен на большее. Я бы, вероятно, попытался понять, что не так с этим футболистом, чем еще подписать кого-то за 80 миллионов. Кристиан – хороший игрок.
За сколько вы собираетесь его продать? За 30 миллионов фунтов? Это не вопрос того, что вы купили кого-то, и поэтому нужно избавиться от тех активов, которые есть.
Вместо того, чтобы подписывать, например, Михаила Мудрика, я бы предпочел побольше поработать с Пулишичем, улучшить его, а затем выяснится, что у вас есть игрок за 60 миллионов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Один сенсационный полуфиналист чемпионата мира
Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре