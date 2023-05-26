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  4. Глен ДЖОНСОН: «Вместо подписания Мудрика я бы поработал с Пулишичем»
Англия
26 мая 2023, 12:29 |
915
0

Глен ДЖОНСОН: «Вместо подписания Мудрика я бы поработал с Пулишичем»

Экс-защитник «Челси» – о вингерах команды

26 мая 2023, 12:29 |
915
0
Глен ДЖОНСОН: «Вместо подписания Мудрика я бы поработал с Пулишичем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что при наличии в команде Кристиана Пулишича «Синим» не стоило подписывать Михаила Мудрика:

«Считаю, что Кристиан Пулишич способен на большее. Я бы, вероятно, попытался понять, что не так с этим футболистом, чем еще подписать кого-то за 80 миллионов. Кристиан – хороший игрок.

За сколько вы собираетесь его продать? За 30 миллионов фунтов? Это не вопрос того, что вы купили кого-то, и поэтому нужно избавиться от тех активов, которые есть.

Вместо того, чтобы подписывать, например, Михаила Мудрика, я бы предпочел побольше поработать с Пулишичем, улучшить его, а затем выяснится, что у вас есть игрок за 60 миллионов».

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Глен Джонсон Михаил Мудрик Кристиан Пулишич Челси
Источник Goal.com
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