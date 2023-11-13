ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок Барселоны стал тренером клуба итальянской Серии В

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас назначен исполняющим обязанности главного тренера итальянского клуба «Комо».

Фабрегас был назначен на эту должность после увольнения Морено Лонго. Ранее он тренировал молодежный состав «Комо», а первую тренировку с основной командой проведет вечером в среду, 15 ноября.

Напомним, что Сеск Фабрегас завершил игровую карьеру нынешним летом. Последним его клубом был также «Комо», в котором испанец играл в сезоне 2022/23.

В нынешнем сезоне «Лариани» набрали 21 очко при шести победах в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Серии В.