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Италия
13 ноября 2023, 12:19 | Обновлено 13 ноября 2023, 12:20
121
0

ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок Барселоны стал тренером клуба итальянской Серии В

Сеск Фабрегас будет исполнять обязанности главного тренера «Комо»

13 ноября 2023, 12:19 | Обновлено 13 ноября 2023, 12:20
121
0
ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок Барселоны стал тренером клуба итальянской Серии В
Twitter (Фабрицио Романо). Сеск Фабрегас

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас назначен исполняющим обязанности главного тренера итальянского клуба «Комо».

Фабрегас был назначен на эту должность после увольнения Морено Лонго. Ранее он тренировал молодежный состав «Комо», а первую тренировку с основной командой проведет вечером в среду, 15 ноября.

Напомним, что Сеск Фабрегас завершил игровую карьеру нынешним летом. Последним его клубом был также «Комо», в котором испанец играл в сезоне 2022/23.

В нынешнем сезоне «Лариани» набрали 21 очко при шести победах в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Серии В.

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чемпионат Италии по футболу Комо Сеск Фабрегас назначение тренера
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