Роналду хочет остаться в Аль-Насре, футболист и клуб начали переговоры

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду хочет остаться в саудовском «Аль-Насре» и начал переговоры с клубом о продлении нынешнего соглашения, которое действует до июня 2025 года.

Несмотря на возраст, а Криштиану уже 38 лет, он не планирует завершать карьеру в сборной Португалии и хочет поехать на ЧМ-2026 и представлять там саудовский клуб. Как сообщает журналист Али Аль-Харби в своем Twitter, руководство «Аль-Насра» вступило в переговоры с представителями звездного футболиста, но никаких подробностей пока не известно.

Добавим, что в нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 16 мячей.

Напомним, недавно Криштиану Роналду оформил юбилейный, 250-й, ассист в карьере.