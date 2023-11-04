Саудовская Аравия04 ноября 2023, 21:49 |
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ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере
Португалец отдал передачу в матче против «Аль-Халиджа»
04 ноября 2023, 21:49 |
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Сегодня, 4 ноября проходит матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем поле принимает «Аль-Халидж».
38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 26-й минуте матча, а уже на 58-й ассистировал Эмерику Ляпорту, удвоившему преимущество хозяев.
Криштиану Роналду оформил юбилейный, 250-й результативный пас в карьере. У португальца 214 ассистистов на клубном уровне и 36 национальную сборную.
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