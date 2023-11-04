Сегодня, 4 ноября проходит матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем поле принимает «Аль-Халидж».

38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 26-й минуте матча, а уже на 58-й ассистировал Эмерику Ляпорту, удвоившему преимущество хозяев.

Криштиану Роналду оформил юбилейный, 250-й результативный пас в карьере. У португальца 214 ассистистов на клубном уровне и 36 национальную сборную.

ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере