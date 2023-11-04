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  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере
Саудовская Аравия
04 ноября 2023, 21:49 |
243
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере

Португалец отдал передачу в матче против «Аль-Халиджа»

04 ноября 2023, 21:49 |
243
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 4 ноября проходит матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем поле принимает «Аль-Халидж».

38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 26-й минуте матча, а уже на 58-й ассистировал Эмерику Ляпорту, удвоившему преимущество хозяев.

Криштиану Роналду оформил юбилейный, 250-й результативный пас в карьере. У португальца 214 ассистистов на клубном уровне и 36 национальную сборную.

ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере

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Эмерик Ляпорт Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Эрлинг Холанд Аль-Халидж
Источник Sport.ua
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