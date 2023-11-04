Роналду забил и ассистировал. Аль-Наср победил Аль-Халидж

Сегодня, 4 ноября состоялось три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Наср» на домашнем поле победил «Аль-Халидж». Очередной гол забил звездный Криштиану Роналду, сравнявшийся с Эрлингом Холандом по голам в 2023 году (у обоих по 44). Португалец также ассистировал Ляпорту, который подытожил окончательный счет матча.

«Абха» обыграла «Аль-Ахдуд». В сухую ничью сыграли «Аль-Иттифак» и «Аль-Райед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игорь Йовичевич.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур, 4 ноября

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Роналду, 26, Ляпорт, 58.

Абха – Аль-Ахдуд – 3:2

Голы: Крыховяк, 20, Квирквелия, 59 (автогол), Экамби, 69 – Бурке, 26, Аль-Шаик, 31.

Аль-Иттифак – Аль-Раед – 0:0

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