Роналду забил и ассистировал. Аль-Наср победил Аль-Халидж
Состоялось три матча в Саудовской Аравии
Сегодня, 4 ноября состоялось три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
«Аль-Наср» на домашнем поле победил «Аль-Халидж». Очередной гол забил звездный Криштиану Роналду, сравнявшийся с Эрлингом Холандом по голам в 2023 году (у обоих по 44). Португалец также ассистировал Ляпорту, который подытожил окончательный счет матча.
«Абха» обыграла «Аль-Ахдуд». В сухую ничью сыграли «Аль-Иттифак» и «Аль-Райед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игорь Йовичевич.
Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур, 4 ноября
Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0
Голы: Роналду, 26, Ляпорт, 58.
Абха – Аль-Ахдуд – 3:2
Голы: Крыховяк, 20, Квирквелия, 59 (автогол), Экамби, 69 – Бурке, 26, Аль-Шаик, 31.
Аль-Иттифак – Аль-Раед – 0:0
⌛️ || Full time, 💪💛@AlNassrFC 2:0 #AlKhaleej #AlNassrAlKhaleej— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 4, 2023
Ronaldo ⚽️
Laporte ⚽️ pic.twitter.com/zPpfaDMSv8
Ronaldo is doing 🐐’s doings pic.twitter.com/lQnC7BUL08— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 4, 2023
Ronaldo 🅰️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 4, 2023
Laporte ⚽️ pic.twitter.com/EDE0ySiLVr
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