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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
04.11.2023 17:00 – FT 3 : 2
Аль-Ахдуд
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Саудовская Аравия
04 ноября 2023, 22:44 | Обновлено 04 ноября 2023, 23:11
209
0

Роналду забил и ассистировал. Аль-Наср победил Аль-Халидж

Состоялось три матча в Саудовской Аравии

04 ноября 2023, 22:44 | Обновлено 04 ноября 2023, 23:11
209
0
Роналду забил и ассистировал. Аль-Наср победил Аль-Халидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 4 ноября состоялось три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Наср» на домашнем поле победил «Аль-Халидж». Очередной гол забил звездный Криштиану Роналду, сравнявшийся с Эрлингом Холандом по голам в 2023 году (у обоих по 44). Португалец также ассистировал Ляпорту, который подытожил окончательный счет матча.

«Абха» обыграла «Аль-Ахдуд». В сухую ничью сыграли «Аль-Иттифак» и «Аль-Райед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игорь Йовичевич.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур, 4 ноября

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Роналду, 26, Ляпорт, 58.

Абха – Аль-Ахдуд – 3:2

Голы: Крыховяк, 20, Квирквелия, 59 (автогол), Экамби, 69 – Бурке, 26, Аль-Шаик, 31.

Аль-Иттифак – Аль-Раед – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Абха Аль-Ахдуд Аль-Иттифак Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Эмерик Ляпорт
Источник Sport.ua
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