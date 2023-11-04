ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м

Сегодня, 4 ноября проходит матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем поле принимает «Аль-Халидж».

38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 26-й минуте матча. Португалец сумел отправить мяч в сетку из-за пределов штрафной.

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Для Роналду этот гол стал 12-м в местном чемпионате в текущем сезоне, у него еще 6 результативных передач.

Португалец забил свой 44-й гол в календарном году, столько и у нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

ВИДЕО. Супер гол Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м