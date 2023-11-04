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  4. ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м
Саудовская Аравия
04 ноября 2023, 21:11 | Обновлено 04 ноября 2023, 22:09
1795
2

ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м

Португалец забил «Аль-Халиджу»

04 ноября 2023, 21:11 | Обновлено 04 ноября 2023, 22:09
1795
2
ВИДЕО. Шикарный удар Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 4 ноября проходит матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем поле принимает «Аль-Халидж».

38-летний звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 26-й минуте матча. Португалец сумел отправить мяч в сетку из-за пределов штрафной.

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Для Роналду этот гол стал 12-м в местном чемпионате в текущем сезоне, у него еще 6 результативных передач.

Португалец забил свой 44-й гол в календарном году, столько и у нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

ВИДЕО. Супер гол Роналду. Он сравнялся по голам с Холандом в 2023-м

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Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Koze_Bayan
в сраку ваш телеграм, складно тут відео викласти?
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Український Крим
Все одно кращий Пілєєєєєє
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