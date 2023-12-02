Беготня, удары по ногам и неточные пасы. Колос и Оболонь сыграли вничью

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились коваливский «Колос» и киевская «Оболонь». Поединок начался с двухчасовым опозданием из-за воздушной тревоги.

Команда Ярослава Вишняка подходила к сегодняшнему матчу с беспроигрышной серией из восьми матчей. Предыдущее поражение датируется 3 сентября. Затем «Колос» дважды выиграл и шесть раз сыграл вничью. В этих матчах коваливцы пропустили всего три гола. Правда, забили они тоже немного – шесть голов.

«Оболонь» не могла выиграть в течение четырех матчей. В этих поединках киевская команда набрала только одно очко. «Пивовары» побеждали только в начале октября. Тогда они выиграли два матча подряд.

Последний матч первого круга «Колос» пропустил из-за того, что его соперник – луганская «Заря» – в прошлый уик-энд проводила матч Лиги конференций. Сравнительно победным с матчем 14-го тура с закарпатским «Минаем» Ярослав Вишняк заменил только одного игрока в стартовом составе команды: на правом фланге атаки Мякушко вышел вместо Тотовицкого.

«Оболонь» матч предыдущего тура тоже не сыграла. Но по другой причине. Киевляне приехали в Александрию на поединок против местного клуба, но ненастье не позволило командам сыграть. Туром раньше «пивовары» проиграли «Ворскле». Несмотря на поражение, Валерий Иващенко не прибег к кардинальному изменению состава. В центре поля Косовского и Слободяна заменили Мороз и Черненко.

Футболисты «Колоса» и «Оболони» много бегали, боролись и били по ногам. Такая картина наблюдалась в течение всего матча. Кроме того, игроки обеих команд после столкновений часто падали и кричали так, будто им что-то оторвало, а их партнеры на скамейках запасных громко выражали недовольство решениями арбитра. Выглядело это отвратительно.

Креативные действия были в жестком дефиците. Игроки обеих команд отдавали немало неточных передач, при такой игре дойти до ворот было сложно. Возможностей для взятия ворот было мало, возникали они преимущественно при выполнении стандартных положений. В частности, на 5-й минуте после навеса с углового Безбородько пробил головой с близкого расстояния – мяч пролетел над перекладиной. На 19-й минуте Кичак в падении забрал мяч после мощного удара Милько из-за пределов штрафной. Пас Милько отдал Безбородько. На 40-й минуте футболисты «Колоса» разыграли классную комбинацию, завершающий удар из пределов штрафной нанес Безбородько – мимо ворот.

ФК «Колос»

«Оболонь» свой момент создала лишь к концу первой половины встречи. На 42-й минуте Черненко прямо с угловой отметки закрутил мяч в незащищенный ближний угол ворот – Фесюн в падении отбил.

Во втором тайме футболисты «Оболони» заиграли активнее. Команда пыталась лучше играть в атаке, но из-за неточных передач ударов по воротам было мало. После части из них мяч летел не в футбольные ворота, а в регбийные. На 57-й минуте киевляне разыграли неплохую комбинацию, Краснопир отдал на Суханова, тот пробил в ближний угол - Фесюн перевел мяч на угловой.

Несмотря на активность «пивоваров», игровым и территориальным преимуществом продолжали владеть хозяева поля. Особенно оно было заметно после замен, которые осуществил Ярослав Вишняк. На 63-й минуте Ориховский выполнил навесную передачу, Безбородько нанес удар головой примерно с 10 метров - мимо ворот. Нападающий «Колоса» не может отличиться голом с августа.

ФК «Колос»

На 74-й минуте после навеса с углового Бондаренко, проводивший сотый матч в УПЛ, пробил в упор – Кичак отразил мяч. Удар Бондаренко получился слабым. Через две минуты Болбат пробил с 10 метров – Карась в падении заблокировал удар. Последний шанс вырвать победу «Колос» имел на третьей компенсированной минуте: Ориховский исполнил штрафной удар – мяч пролетел рядом с верхним углом ворот.

Беспроигрышная серия «Колоса» достигла девяти матчей – это повторение клубного рекорда. Продолжила свою серию и «Оболонь»: команда не может выиграть уже пять поединков подряд.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Колос» – «Оболонь» – 0:0

Предупреждения: Богданов (12), Мякушко (14), Черноморец (79) – Черненко (12), Мороз (29), Карась (55), Приймак (64), Краснопир (68), Дубко (84).

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда (Золотов, 70), Бондаренко, Черноморец, Лучкевич (Ильин, 70), Милько, Богданов (Ориховский, 63), Мякушко (Велетень, 63), Безбородько, Болбат.

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Черненко, Приймак, Мороз, Краснопир, Суханов (Тарануха, 65).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (село Ковалевка, Киевская область).

КОЛОС – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА