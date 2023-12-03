Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав ВИШНЯК: «Каждая ничья – это отдельная игра»
Чемпионат Украины
Колос К
02.12.2023 15:00 – FT 0 : 0
Оболонь
Начало матча было перенесено с 13:00 на 15:00 из-за воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 06:55 |
28
0

Ярослав ВИШНЯК: «Каждая ничья – это отдельная игра»

Тренер «Колоса» прокомментировал ничью с «Оболонью»

03 декабря 2023, 06:55 |
28
0
Ярослав ВИШНЯК: «Каждая ничья – это отдельная игра»
Скриншот. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал нулевую ничью своей команды с «Оболонью» в 16 туре УПЛ.

«Боевая игра. Никто не хотел уступать. Много борьбы, фолов, желтых карточек. Мы готовились к такой игре, потому что с «Оболонью» тяжело играть любому сопернику. Не понравилось, что без забитых мячей.

Все наши ничьи разные, все добыты с разными соперниками. Есть домашние ничьи, есть выездные. Каждая ничья – это отдельная игра. Нам не хватает реализации голевых моментов, которые мы создаем. Мы создаем достаточно моментов, по прикосновениям к мячу в чужой штрафной находимся в пятерке лучших команд в УПЛ, по фланговым подачам – в тройке.

Доходим до чужой площади, а дальше нам не хватает хладнокровия или мастерства. Если не забиваешь, то не можешь выигрывать. это нужно исправлять. Мы над этим работаем, но пока так, как есть. Учитывая нашу реализацию, строить игру от нападения – это самоубийство. Не реализуя моменты, мы не можем ни на что претендовать. Будем решать эти вопросы.

Могли ли выиграть сегодня? Могли бы, если бы реализовать свои моменты. И предыдущую могли бы. В играх с «Динамо», «Ворсклой», «Металлистом 1925» могли забивать... Где-то не хватает какой-то толики», – сказал Вишняк.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни в коем случае не должны терять наши золотые очки»
Руслан РОТАНЬ: «Кривбасс – лидер украинского футбола»
Виктор СКРИПНИК: «Наш план на игру был терпеть»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь пресс-конференция Ярослав Вишняк
Источник ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Футбол | 03 декабря 2023, 00:02 4
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле

Автором единственного гола в матче стал Энтони Гордон

ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
Футбол | 02 декабря 2023, 20:19 16
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны

Фейспалм от организации...

Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор
Футбол | 03.12.2023, 01:39
Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор
Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Футбол | 02.12.2023, 17:16
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Футбол | 02.12.2023, 17:42
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 67
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 17
Футбол
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 3
Футбол
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
01.12.2023, 12:12 2
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем