Ярослав ВИШНЯК: «Каждая ничья – это отдельная игра»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал нулевую ничью своей команды с «Оболонью» в 16 туре УПЛ.

«Боевая игра. Никто не хотел уступать. Много борьбы, фолов, желтых карточек. Мы готовились к такой игре, потому что с «Оболонью» тяжело играть любому сопернику. Не понравилось, что без забитых мячей.

Все наши ничьи разные, все добыты с разными соперниками. Есть домашние ничьи, есть выездные. Каждая ничья – это отдельная игра. Нам не хватает реализации голевых моментов, которые мы создаем. Мы создаем достаточно моментов, по прикосновениям к мячу в чужой штрафной находимся в пятерке лучших команд в УПЛ, по фланговым подачам – в тройке.

Доходим до чужой площади, а дальше нам не хватает хладнокровия или мастерства. Если не забиваешь, то не можешь выигрывать. это нужно исправлять. Мы над этим работаем, но пока так, как есть. Учитывая нашу реализацию, строить игру от нападения – это самоубийство. Не реализуя моменты, мы не можем ни на что претендовать. Будем решать эти вопросы.

Могли ли выиграть сегодня? Могли бы, если бы реализовать свои моменты. И предыдущую могли бы. В играх с «Динамо», «Ворсклой», «Металлистом 1925» могли забивать... Где-то не хватает какой-то толики», – сказал Вишняк.