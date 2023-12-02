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Чемпионат Украины
Колос К
02.12.2023 15:00 – FT 0 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 18:13 |
111
1

Колос – Оболонь – 0:0. Сухая ничья на влажном газоне. Обзор матча

Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ

02 декабря 2023, 18:13 |
111
1
Колос – Оболонь – 0:0. Сухая ничья на влажном газоне. Обзор матча
УПЛ.

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и киевская «Оболонь». Игра прошла в Ковалевке на стадионе «Колос».

За 90 минут игрового времени команды так и не смогли открыть счет. Сухая ничья – 0:0.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Колос» – «Оболонь» – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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Gargantua
для Колоса ТМ это как закон
удивительно нудная команда
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