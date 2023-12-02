Украина. Премьер лига02 декабря 2023, 18:13 |
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Колос – Оболонь – 0:0. Сухая ничья на влажном газоне. Обзор матча
Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ
02 декабря 2023, 18:13 |
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В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и киевская «Оболонь». Игра прошла в Ковалевке на стадионе «Колос».
За 90 минут игрового времени команды так и не смогли открыть счет. Сухая ничья – 0:0.
Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
«Колос» – «Оболонь» – 0:0
Видеообзор матча
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удивительно нудная команда