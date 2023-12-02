В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и киевская «Оболонь». Игра прошла в Ковалевке на стадионе «Колос».

За 90 минут игрового времени команды так и не смогли открыть счет. Сухая ничья – 0:0.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Колос» – «Оболонь» – 0:0

Видеообзор матча