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Чемпионат Украины
Колос К
02.12.2023 13:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 22:18 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:19
65
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Колос – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура чемпионата Украины по футболу

01 декабря 2023, 22:18 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:19
65
0
Колос – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК «Оболонь»

В субботу, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся коваливский «Колос» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в селе Коваливка Киевской области на стадионе «Колос». Начало назначено на 13:00.

Команда Ярослава Вишняка не проигрывает уже восемь туров подряд. Предыдущее поражение датируется 3 сентября. Затем «Колос» дважды выиграл и шесть раз сыграл вничью. В этих матчах коваливцы пропустили лишь три гола. Правда, забили они тоже немного – шесть голов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» не выигрывала уже четыре тура подряд. В этих матчах киевская команда набрала только одно очко. «Пивовары» побеждали аж вначале октября. Тогда они выиграли два матча подряд. Всего же в активе киевлян три победы.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Колос» занимает седьмую строчку с 20 очками, а «пивовары» идут двенадцатыми с 13 баллами. Команды встречались в первом туре: матч завершился вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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