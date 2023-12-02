В субботу, 2 декабря, «Колос» в рамках 16-го тура УПЛ будет принимать киевскую «Оболонь». Ковалевцы во всех трех предыдущих домашних матчах со столичным клубом, проходивших еще в Первой лиге, очков не теряли.

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка после домашней победы над «Минаем» прошлый тур пропускали и находятся на седьмом месте в турнирной таблице. Беспроигрышный сериал «Колоса» с 17 сентября длится в чемпионате уже 8 игр: две победы и шесть ничьих. Если ковалевцы не проиграют и в субботу, то повторят клубный рекорд.

Что касается круглых цифр вокруг матча, то «Колос» может потерпеть 50-е поражение в УПЛ, а защитник Валерий Бондаренко может провести 100-й матч в элитном дивизионе Украины. Вратарь ковалевцев Кирилл Фесюн с начала чемпионата провел уже 8 «сухих» игр, что является рекордным показателем среди вратарей всех клубов нынешнего сезона.

Оболонь

Столичный клуб приедет в Ковалевку после домашнего поражения от «Ворсклы», а в прошлом туре «пивовары» тоже не участвовали. В итоге команда Валерия Иващенко находится на 12 месте в таблице.

Безвыигрышная серия «Оболони» с 20 октября длится в чемпионате четыре игры: ничья и три поражения. В предыдущих двух матчах ворота «Оболони» защищал Артем Кичак, а если выйдет на поле Александр Рыбка, то может сыграть 40-й матч в УПЛ без пропущенных голов.

Статистика встреч

«Колос» и «Оболонь» начали встречаться еще в Первой лиге, где сыграли шесть игр: 4 победы ковалевцев, одна ничья и одна победа «пивоваров». При этом на своем поле «Колос» побеждал соперников во всех трех очных поединках. А в УПЛ имеем только одно противостояние соперников, когда в матче первого круга была зафиксирована нулевая ничья.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Ярослав Козык (Мукачево), который проведет свой 136-й матч в УПЛ. Ранее «Колос» при Козыке провел 9 игр в чемпионатах и еще не играл вничью: три победы и шесть поражений. А «Оболонь» при этом арбитре проведет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Колос» удерживает в чемпионате беспроигрышный сериал, который длится восемь игр. «Оболонь» в предыдущих четырех матчах не побеждала. Нашим прогнозом будет победа хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Емец, Чорноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Милько, Богданов, Болбат, Тотовицкий, Безбородько.

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Приймак, Мороз, Слободян, Суханов, Краснопир.

2 декабря, суббота