Новый сезон УПЛ начался с ничьей. Оболонь и Колос голов не забили

Новый сезон Украинской Премьер-лиги стартовал поединком в Киеве между «Оболонью» и ковалевским «Колосом». «Пивовары» после долгого отсутствия вернулись в элиту нашего футбола. В стартовом составе хозяев поля нашлось место для одного из летних новичков: это полузащитник Игорь Мединский, который уже выступал в составе киевской команды (провел более 100 матчей), а прошлый сезон провел в хорватском «Карловце 1919». У «Колоса» с первых минут на поле вышли Бурда, Бондаренко и Демченко, подписавшие в межсезонье контракты с ковалевским клубом.

В начале поединка на поле наблюдалась равная игра. Команды обменивались атаками, которые, разрушались далеко до штрафных соперников. Впрочем, моменты не заставили себя долго ждать. Первая острота возникла после техничного удара Ильина, но мяч пролетел мимо цели. Киевляне ответили куда более опасно. Краснопир навес в штрафную замкнул ударом в ближний угол, и Фесюн выручил свою команду. Отметим также удар Мякушко, который, правда, не доставил проблем голкиперу «Оболони».

Иван Родителев

Вскоре стало обозначаться территориальное преимущество ковалевцев, а «пивовары» сконцентрировались на оборонительных действиях, выжидая моменты для проведения конратак. В середине первого тайма Демченко в штрафной «Оболони» классно разобрался с оппонентом и последовавшим ударом попал в штангу. Запомнился удар Мякушко со штрафного, после которого мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. При этом ковалевцы продолжили создавать голевые ситуации у ворот хозяев поля. Вначале Безбородько после скидки партнера каким-то чудом не переправил мяч в ворота, а затем Федоривский продемонстрировал свою реакцию, отбив удар из-за пределов штрафной от Мякушко. «Пивовары» об атаках не помышляли, отбиваясь от наскоков соперников.

Иван Родителев

В середине второй половины встречи хозяева поля сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Прицельно бил по воротам Мединский, но Фесюн в том эпизоде сыграл надежно. А концовка встречи уже проходила под аккомпанемент атак «Оболони». На последних секундах вырвать победу для «Колоса» мог Лучкевич, который не сумел замкнуть навесную передачу. Таким образом, стартовая встреча нового сезона УПЛ так и завершилась без голов.

Во втором туре «Оболонь» встретится в дерби с «Динамо», а «Колос» проведет домашний поединок против «Черноморца».

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«Оболонь» – «Колос» – 0:0

Мороз (1), Приймак (80), Косовский (89), Чернов (90+1) - Бондаренко (48)

«Оболонь»: Федоровский, Осман, Лукьянчук, Приймак, Фатеев, Мороз (Косовский, 31), Черненко, Прокопенко (Чернов, 82), Слободян (Суханов, 82), Мединский, Краснопир (Тарануха, 70).

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ильин (Лучкевич, 76), Ориховский, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько (Велетень, 76).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

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Наши оценки:

Замены «Оболонь»: Косовский - 6.0, Тарануха - 5.5, Чернов - 6.5, Суханов - 6.5.

Замены «Колос»: Лучкевич - 5.5, Велетень - 5.5.

ОБОЛОНЬ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА