В пятницу, 28 июля, киевская «Оболонь» и «Колос» (село Коваливка Киевской области) встретятся в первом матче нового сезона Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Киеве, на стадионе «Оболонь-Арена». Начало запланировано на 17.00.

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Нынешняя «Оболонь», созданная в 2013 году, дебютирует в высшем дивизионе украинского футбола (ее предшественница дважды играла в «элите»: в сезонах 2002/03 – 2004/05 и 2009/10 – 2011/12). По итогам сезона в Первой лиге киевская команда заняла второе место и вместе с житомирским «Полесьем» повысилась в классе без участия в переходных матчах.

«Колос» прошлый сезон в УПЛ провел неровно, чередуя серии позитивных и негативных результатов. По ходу чемпионата команда из Коваливки даже претендовала на место в Лиге конференций, а ближе к его окончанию рисковала принять участие в поединках за право остаться в Премьер-лиге. В итоге «Колос» финишировал восьмым.

«Оболонь» и «Колос» играли друг с другом шесть раз. Четырежды победила коваливская команда, один раз – киевская, еще один поединок завершился вничью. Разница мячей – 12:7 в пользу «Колоса». Данный матч будет первым между командами именно в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.