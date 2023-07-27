В пятницу, 28 июля, состоится матч-открытие 1 тура и вообще сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало - в 17:00.

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Оболонь

«Оболонь» в прошлом сезоне дважды занимала второе место – на обоих этапах Первой лиги. Такого результата хватило, чтобы избежать переходных матчей и вместе с житомирским «Полесьям». получить прямые путевки в УПЛ.

Киевская команда в третий раз попытается покорить высший украинский футбольный дивизион. Ну, как третий – юридически это совсем не та команда, которая играла там в сезонах 2002/03 – 2004/05 и 2009/10 – 2011/12. Но для нашего футбола это уже, пожалуй, не то что типичная, но и не необычная ситуация – ребрендинг с «обнулением» долгов.

В отличие от других двух новичков – «ЛНЗ» и «Полесья» - «Оболонь» на трансферном рынке была гораздо скромнее. Пожалуй, самым известным игроком, который пополнил ряды пивоваров, стал голкипер Александр Рыбка. Кроме него, футболку клуб примерили защитник Дмитрий Нагиев из «Ингульца», с «Карпат» пришли опорник Владислав Приймак и форвард Ростислав Тарануха, из хорватского «Карловаца» - вингер Игорь Мединский, также усилил команду центрбек из ФК «Львов» Артём Вовкун.

В предсезонной подготовке команда провела восемь матчей – победила как раз «Колос» (4:2), а также «Викторию», «Диназ», «Чернигов», «Звягель», «Ниву» с Бузовой, сыграла вничью с «Чайкой» и уступила «Левому берегу».

Колос

«Колос» в прошлом сезоне занял восьмое место в УПЛ. На финише сезона команда пробуксовывала и возникала даже вероятность попадания в стыковые матчи, но в чемпионате было достаточно много команд, уровнем ниже ковалевцев, поэтому вопрос сохранения прописки был решен довольно спокойно. Хотя, конечно, команда имела (и, видимо, имеет) более амбициозные цели.

После отставки одиозного Руслана Костышина с должности главного тренера уже достаточно долго руководит командой Ярослав Вишняк, который, видимо, выжимает из команды все, что может.

В межсезонье Ковалевку оставили два вратаря - Волынец пошел на повышение в «Днепр-1», а Маханьков перебрался в «Кривбасс». Также уже не являются футболистами «Колоса» Сергей Чоботенко, Никита Кравченко (оба будут играть за «Полесье»), Кирилл Попов и Алексей Зозуля, а также полузащитник Евгений Смирный и форвард Евгений Исаенко, вернувшиеся в клубы, которые их давали в аренду (Зозуля ушел свободным агентом). Кроме того, карьеру завершили центрбек Евгений Новак и нападающий Владимир Лысенко.

Усиление у команды достаточно значительное - фамилии Цурикова, Бурды, Бондаренко, Лучкевича говорят сами за себя, да и кипер Горох, полузащитники Демченко (с «Черноморца») и Диего (возвратился из аренды) тоже лишними не будут. Кроме того, подписан молдаванин/румын Каталин Кукош из молдавского «Зимбру».

История встреч

Между собой команды сыграли 6 матчей: +1=1-4, разница мячей 7-12 в пользу «Колоса». Данный матч будет первыми командами именно в УПЛ.

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Рыбка - Нагиев, Вовкун, Карась, Фатеев - Приймак, Мороз - Прокопенко, Груша, Мединский - Тарануха.

«Колос»: Горох - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Богданов, Милько - Ильин, Ориховский, Болбат - Безбородько.

Прогноз на противостояние

Предположим, что опытные футболисты «Колоса» реализуют свое преимущество в опыте и классе, хотя по всей вероятности, что не сохранят ворота «сухими».

28 июля, пятница