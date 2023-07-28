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Чемпионат Украины
Оболонь
28.07.2023 17:00 – FT 0 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 20:53 |
885
0

Оболонь – Колос – 0:0. Старт сезона УПЛ 2023/24. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24

28 июля 2023, 20:53 |
885
0
Оболонь – Колос – 0:0. Старт сезона УПЛ 2023/24. Видеообзор матча
ФК Оболонь

28 июля состоялся матч 1-го тура УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».

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Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена».

УПЛ. 1-й тур. 28 июля

Оболонь – Колос – 0:0

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Источник Sport.ua
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