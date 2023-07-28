Украина. Премьер лига28 июля 2023, 20:53 |
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Оболонь – Колос – 0:0. Старт сезона УПЛ 2023/24. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24
28 июля 2023, 20:53 |
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28 июля состоялся матч 1-го тура УПЛ 2023/24 между клубами «Оболонь» и «Колос».
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Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена».
УПЛ. 1-й тур. 28 июля
Оболонь – Колос – 0:0
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