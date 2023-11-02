Некоторое время назад в преддверии такого поединка мы говорили о том, что в центральном матче тура встретятся два ведущих клуба страны и лидеры чемпионата «Динамо» и «Шахтер». Но сейчас эти команды не то, что не на первых строчках турнирной таблицы, а их нет даже в лидирующем трио. Впрочем, если говорит о потерянных очках, то и киевляне, и, особенно, горняки еще способны до зимнего перерыва взобраться на самую вершину. А что касается их очного противостояния, для болельщиков это украинское классико или дерби так и осталось одним из самых ожидаемых матчей первого круга. Тем более, что в составе обоих клубов выступают футболисты, которые составляют костяк национальной сборной Украины.

Динамо

Кто бы мог представить в конце сентября - начале октября, что подопечные Мирчи Луческу попадут в сложную ситуацию как в чемпионате страны, так и в розыгрыше Кубка Украины? Ведь на тот момент «Динамо» выглядело очень даже неплохо, много забивало и, имея в запасе несколько матчей, считалось одним из главных претендентов на лидерство в Премьер-Лиге.

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Но, к большому разочарованию для болельщиков именитого клуба, именно это и произошло. Из второго по значимости турнира киевляне вылетели еще на стадии 1/8 финала, проиграв землякам из «Оболони» 0:1, а, начиная с 10-го тура чемпионата, в трех играх динамовцы сумели набрать только одно очко. На данный момент они прочно обосновались на 7 месте, отставая от «Кривбасса», идущего первым, на 10 очков.

Процесс смены поколений и основного состава у «Динамо» явно затянулся. К этому еще надо добавить, что из-за травм не могли, как следует, помочь команде ряд ведущих игроков, таких как Николай Шапаренко, Денис Попов, Андрей Ярмоленко. А в игре с «Шахтером» еще не сыграет и форвард Владислав Ванат. В предыдущем туре в матче с «Колосом» он был удален с поля и теперь вынужден пропустить игру из-за дисквалификации.

Однако все неудачные серии когда-нибудь заканчиваются и, вполне возможно, что именно в поединке со своим главным и непримиримым соперником киевская команда наконец-то порадует любителей футбола красивой игрой и положительным результатом. Тем более, что в отличие от горняков, «Динамо» теперь может полностью сконцентрироваться только на одном турнире.

Шахтер

Зато «Шахтер» сейчас, как обычно, выступает сразу на трех фронтах (к большому сожалению, последнее слово мы ранее часто упоминали только в мирной жизни, говоря о футболе, не подозревая, что с прошлого года оно приобрело совершенно иной смысл) – в Премьер-Лиге, Кубке Украины и Лиге чемпионов. И, как правило, приходится горнякам играть по два, а то и по три матча в неделю. Но, если брать в целом, то команда пока выдерживает такой график, так что особых провалов у нее нет.

Однако, руководство клуба посчитало, что этого недостаточно и приняло решение о смене тренерского штаба. После увольнения нидерландского специалиста Партика ван Леувена, Дарио Срна с приставкой и.о.главного тренера провел только один матч в Премьер-Лиге, добившись победы над черкасским «ЛНЗ» со счетом 3:0, а на игру с «Динамо» впервые в чемпионате Украины «Шахтер» выведет боснийский наставник 52-летний Марино Пушич.

Кстати, его дебют в двух других турнирах уже состоялся. В Лиге чемпионов горняки проиграли в Испании «Барселоне» 1:2, а в четвертьфинале Кубка Украины в прошедший понедельник «Шахтер» прогнозируемо обыграл перволиговую «Викторию» из Сумской области 3:0. В обоих случаях Марино Пушич остался доволен действиями своих подопечных и акцентировал внимание на том, что игра с «Динамо» будет очень важной для его команды.

Если у киевлян не сможет выйти на поле Владислав Ванат, то у горняков под вопросом участие в игре Тараса Степаненко. Он не играл с «Викторией» из-за повреждения и тренировался некоторое время по индивидуальной программе.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге два лучших клуба страны провели ровно 70 матчей. Совсем небольшой перевес у «Динамо» – 26 побед против 25 у «Шахтера». Еще 19 матчей завершились вничью. В прошлом сезоне в первом круге на «Арене-Львов» выиграли горняки со счетом 3:1. Голы у них забили Зубков, Мудрик и Сикан, а у киевлян – Ванат. Во втором круге на киевском стадионе «Динамо» была зафиксирована ничья 1:1. Здесь у хозяев поля отличился Андриевский, за «Шахтер» забил Степаненко.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Караваев, Бенито

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Назарина, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Сикан.

Прогноз на противостояние:

Не стоит говорить, насколько принципиальными для обеих команд являются такие матчи. Даже, если команды находятся далеко друг от друга в турнирной таблице. Поэтому соперники сделают все возможное, чтобы победить. Шансы расцениваем примерно поровну, так что, предположим, что игра завершится вничью 1:1.

3 ноября, пятница