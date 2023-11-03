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03 ноября 2023, 19:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:57
6034
21

Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»

Динамо под руководством Мирчи проиграло горнякам в 13-м туре УПЛ

03 ноября 2023, 19:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:57
6034
21
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

78-летний румынский специалист Мирча Луческу объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо» и сообщил о завершении тренерской карьеры.

3 ноября в 13-м туре УПЛ киевляне проиграли донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

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«Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил окончить свою карьеру. Это была последняя игра.

Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера». Благодарю всех. Хотелось бы завершить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец», – заявил Луческу.

Контракт специалиста с киевским клубом был рассчитан до лета 2024 года. «Бело-синих» Луческу возглавил летом 2020 года и выиграл вместе с командой УПЛ 2020/21, Кубок Украины 2020/21 и Суперкубок 2020.

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Мирча Луческу Динамо Киев отставка завершение карьеры Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 21
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Иван Качура
Дякую діду👍на все добре 
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+12
pricolist
Мірчі потрібно подякувати за все, легенда нашого футболу. Шахтар в Лізі чемпіонів часто показував класний футбол. Тепер час відпочивати 
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+12
ZANREGENT1993
Спасибо за вклад в украинский футбол. Луческу хороший тренер,это правда. Но Динамо нужны кардинальные изменения
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+9
Darkness1984
Доречі, другий раз йде з України переможеним.. красиво піти так і не вдалося! Удачі на пенсії
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+7
Vovan78
Дякую містер! Ви дарували українцям неймовірні емоції. Увійшли з Шахтарем в історію європейського футболу виграши останній розіграш кубку УЄФА. З Динамо теж була радість перемог, хоч і не таких гучних, але пам‘ятних! Тож хай Вам щастить!
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+6
FootFun1
Дякуємо за ці 15 років, Містере!!! 
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+5
maks_krot
Ты многое сделал для Украинского футбола и особенно для Шахтёра ,Спасибо тебе МИРЧА!!!
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+3
u6464u
Щиро дякую Містер , ви зробили неосяжний  вклад  в  розвиток українського футболу , настав час відпочити , браво Мірча .
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+3
locator-x
Якби Караваєв наприкінці забив, цього б не сталося. Але у футболі вирішують епізоди. А в наступному турі Вернидуб з Кривбасом це Динамо з'їв би з кісточками. Тому добре, що знайшлися сили піти, вік є вік.
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+3
Istm
Певно, рішення давно прийняв.Сьогоднішній матч просто як привід. Не сьогодні, то в міжсезоння б пішов.
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+2
happy
Луческу великий тренер. він відразу виграв кілька трофеїв з Динамо. коли Динамо володіло необхідним для трофеїв складом. зараз лідери продовжують йти, багато травмованих. ефект Шовковського буде коротким. виграють кілька матчів поспіль. на весь сезон не вистачить. щоб щось змінилося. щоб щось змінилося, повинен піти і Суркіс. Шахтар на три голови сильніший за Динамо. Дніпро набрав хід, а у Кривбаса Вернидуб
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+2
roman75zpr
Ну ты заходи, если что...
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+1
Darkness1984
Спорт.юа що у вас не так з цифрами? 0:2???
Ответить
+1
Swed
Счастливого Рождества в Бухаресте.  Не забывайте нас.
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0
Віталій Ткачук
Давно пора. Зараз це не тренер, а ганьба. Можна програти, але ж не всім підряд. Хай дбає про здоров'я.
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0
Lion
Не верю......
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0
inspekcha85
Приговор шаровику Суркису надеюсь
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-1
GloryUkraine
Сюжет майже як з "Тараса Бульби".
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-1
AK.228
Ага… давай , пока пока 
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-3
Лига конференций без динамо
Очень жаль спасибо за многое  ,мог на последок опустить динаму в пердив ещё 
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-10
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