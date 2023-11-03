Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»

78-летний румынский специалист Мирча Луческу объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо» и сообщил о завершении тренерской карьеры.

3 ноября в 13-м туре УПЛ киевляне проиграли донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

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«Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил окончить свою карьеру. Это была последняя игра.

Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера». Благодарю всех. Хотелось бы завершить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец», – заявил Луческу.

Контракт специалиста с киевским клубом был рассчитан до лета 2024 года. «Бело-синих» Луческу возглавил летом 2020 года и выиграл вместе с командой УПЛ 2020/21, Кубок Украины 2020/21 и Суперкубок 2020.