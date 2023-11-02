В пятницу, 3-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Украинское Классическое противостояние в последние годы растеряло акцент борьбы между его участниками в турнирной таблице, но при этом совершенно не сдало в плане напряженности. А тут еще и очередная серия неудач «бело-синих» изрядно расшатала тренерскую скамью под Мирчей Луческу, поэтому встреча против бывшего клуба для румынского наставника станет еще более принципиальной. «Шахтер» тем временем уже прошел через увольнение главного тренера, тогда как уже первая игра Марино Пушича в новом для него чемпионате будет иметь такой высокий статус.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.