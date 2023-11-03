3 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

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Поединок прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Марино Пушича.

В таблице УПЛ «горняки» занимают третье место с 24 очками после 11 сыгранных туров. Команда Мирчи Луческу располагается на 7-й позиции с 16 пунктами.