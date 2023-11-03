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Динамо Киев
03.11.2023 17:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:36
2764
0

Динамо – Шахтер – 0:1. Пушич обыграл Луческу в Классическом. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ

03 ноября 2023, 19:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:36
2764
0
Динамо – Шахтер – 0:1. Пушич обыграл Луческу в Классическом. Видео гола
ФК Динамо Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

3 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Марино Пушича.

В таблице УПЛ «горняки» занимают третье место с 24 очками после 11 сыгранных туров. Команда Мирчи Луческу располагается на 7-й позиции с 16 пунктами.

УПЛ 2023/24. 13-й тур. 3 ноября

Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:1

Гол: Зубков, 53

ГОЛ! 1:0 Зубков, 53 мин.

❗️ Видео гола

Видеозапись матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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