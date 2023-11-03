От противного. Шахтер оставил за собой поєдинок против Динамо

В поединке 13 тура Украинской-Премьер-лиги в Киеве встретились «Динамо» и «Шахтер». Принципиальные соперники подошли к очному противостоянию на несвойственных для себя местах в турнирной таблице, на 7-й и 4-й позициях соответственно. Киевляне в предыдущих трех матчах набрали всего одно очко, и перед сегодняшней встречей тренерский штаб Мирчи Луческу столкнулся с непростой кадровой ситуацией. В лазарете по-прежнему находится Ярмоленко, отбывал дисквалификацию Ванат, не могли помочь партнерам Буяльский, Кабаев и Андриевский. Донецкий клуб недосчитался Артема Бондаренко. Добавим, что поединок в Киеве стал дебютом для Марина Пушича в нашем чемпионате.

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Команды начали матч в среднем темпе. «Горняки» больше владели мячом, а киевляне встречали соперников у центральной линии. Гости пытались обострять ситуацию вертикальными передачами, но голевых моментов у ворот «Динамо» не возникало. Вскоре киевляне начали применять более высокий прессинг, с которым, впрочем, «оранжево-черные» хладнокровно справлялись.

Осторожный футбол с концентрацией на плотную оборону внес свои коррективы: футболисты решили поразить ворота ударами из-за пределов штрафной. Особенно это касается динамовцев. Большинство ударов киевлян блокировали «горняки», а Дубинчак пробил в руки Ризныку. Бил издали и Степаненко, которому не хватило точности. Первый по-настоящему стоящий момент хозяева создали на исходе первой 30-тиминутки, когда Ризнык продемонстрировал свое мастерство после несильного удара Бенито с отскоком от газона. Вскоре Караваев принял мяч в центре штрафной «Шахтера», но защитник вторым касанием пробил неудачно.

Уже в первом тайме тренерский штаб донецкого клуба сделал вынужденную замену: Азаров не смог продолжить игру и вместо него на поле вышел Ракицкий. Перед перерывом гости владели территориальным преимуществом, но и киевляне не забывали отвечать своими выпадами. По удару на свой счет записали Караваев и Шапаренко: в обоих эпизодах мяч летел мимо цели.

«Горняки» активно начали вторую половину встречи и вскоре разыграли комбинацию, которая стала результативной. После разрезной передачи Невертона Зубков из пределов штрафной точно пробил под голкипером. Забив гол, гости продолжили удерживать контроль над мячом, заставляя соперников тратить силы на отбор.

Киевляне добавили движения в нападении, но обострить ситуацию у них не получалось. В основном хозяева атаковали через правый фланг, куда после замены Азарова сместился Матвиенко. «Горняки» уверенно оборонялись, не позволяя динамовцам выйти на ударную позицию у своей штрафной. А тренерский штаб Пушича еще более сделал акцент на разрушение, выпустив вместо Невертона Назарину.

Киевляне все большими силами шли в атаку, и гости в контратаке едва не удвоили свое преимущество. Сикан убежал к воротам «Динамо», на замахе обыграл Дячука, и на удар форварда среагировал Бущан. Проблем «бело-синим» добавило повреждение Шапаренко, который не смог продолжить игру. Концовка поединка проходила под аккомпанемент атак динамовцев, которые пытались вырвать ничью. И шанс для этого у них был. Караваев бил из убойной позиции в штрафной, но не попал в ворота.

Встреча завершилась минимальной победой «Шахтера». В следующем туре донецкий клуб проведет домашний поединок против «Днепра-1», а киевляне в гостях сыграют против «Кривбасса».

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Супряга – б/о, Царенко – б/о, Пономаренко – б/о.

«Шахтер» (замены): Ракицкий – 6,5, Назарина – б/о, Гочолеишвили – б/о, Келси – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Динамо» Киев – «Шахтер» - 0:1

Гол: Зубков, 53

Предупреждения: Шепелев, 14, Дячук, 47, Шапаренко, 52, Дубинчак, 90+3 – Крыськив, 16, Матвиенко, 38, Гочолеишвили, 76, Бондарь, 86

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Пономаренко, 88), Шапаренко (Царенко, 83), Караваев – Бенито (Супряга, 83).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Ракицкий, 34), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Невертон (Гочолеишвили, 76), Крыськив, Судаков, Зубков (Назарина, 76) – Сикан (Келси, 90+3).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 15 (2) – 7 (3)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 0 – 1.

ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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