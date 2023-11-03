Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От противного. Шахтер оставил за собой поєдинок против Динамо
Чемпионат Украины
Динамо Киев
03.11.2023 17:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:57
4075
184

От противного. Шахтер оставил за собой поєдинок против Динамо

В напряженной дуэли коллектив Марино Пушича одержал минимальную победу

03 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:57
4075
184
От противного. Шахтер оставил за собой поєдинок против Динамо
ФК Шахтер Донецк

В поединке 13 тура Украинской-Премьер-лиги в Киеве встретились «Динамо» и «Шахтер». Принципиальные соперники подошли к очному противостоянию на несвойственных для себя местах в турнирной таблице, на 7-й и 4-й позициях соответственно. Киевляне в предыдущих трех матчах набрали всего одно очко, и перед сегодняшней встречей тренерский штаб Мирчи Луческу столкнулся с непростой кадровой ситуацией. В лазарете по-прежнему находится Ярмоленко, отбывал дисквалификацию Ванат, не могли помочь партнерам Буяльский, Кабаев и Андриевский. Донецкий клуб недосчитался Артема Бондаренко. Добавим, что поединок в Киеве стал дебютом для Марина Пушича в нашем чемпионате.

Усі найяскравіші моменти доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Команды начали матч в среднем темпе. «Горняки» больше владели мячом, а киевляне встречали соперников у центральной линии. Гости пытались обострять ситуацию вертикальными передачами, но голевых моментов у ворот «Динамо» не возникало. Вскоре киевляне начали применять более высокий прессинг, с которым, впрочем, «оранжево-черные» хладнокровно справлялись.

Осторожный футбол с концентрацией на плотную оборону внес свои коррективы: футболисты решили поразить ворота ударами из-за пределов штрафной. Особенно это касается динамовцев. Большинство ударов киевлян блокировали «горняки», а Дубинчак пробил в руки Ризныку. Бил издали и Степаненко, которому не хватило точности. Первый по-настоящему стоящий момент хозяева создали на исходе первой 30-тиминутки, когда Ризнык продемонстрировал свое мастерство после несильного удара Бенито с отскоком от газона. Вскоре Караваев принял мяч в центре штрафной «Шахтера», но защитник вторым касанием пробил неудачно.

Уже в первом тайме тренерский штаб донецкого клуба сделал вынужденную замену: Азаров не смог продолжить игру и вместо него на поле вышел Ракицкий. Перед перерывом гости владели территориальным преимуществом, но и киевляне не забывали отвечать своими выпадами. По удару на свой счет записали Караваев и Шапаренко: в обоих эпизодах мяч летел мимо цели.

«Горняки» активно начали вторую половину встречи и вскоре разыграли комбинацию, которая стала результативной. После разрезной передачи Невертона Зубков из пределов штрафной точно пробил под голкипером. Забив гол, гости продолжили удерживать контроль над мячом, заставляя соперников тратить силы на отбор.

Киевляне добавили движения в нападении, но обострить ситуацию у них не получалось. В основном хозяева атаковали через правый фланг, куда после замены Азарова сместился Матвиенко. «Горняки» уверенно оборонялись, не позволяя динамовцам выйти на ударную позицию у своей штрафной. А тренерский штаб Пушича еще более сделал акцент на разрушение, выпустив вместо Невертона Назарину.

Киевляне все большими силами шли в атаку, и гости в контратаке едва не удвоили свое преимущество. Сикан убежал к воротам «Динамо», на замахе обыграл Дячука, и на удар форварда среагировал Бущан. Проблем «бело-синим» добавило повреждение Шапаренко, который не смог продолжить игру. Концовка поединка проходила под аккомпанемент атак динамовцев, которые пытались вырвать ничью. И шанс для этого у них был. Караваев бил из убойной позиции в штрафной, но не попал в ворота.

Встреча завершилась минимальной победой «Шахтера». В следующем туре донецкий клуб проведет домашний поединок против «Днепра-1», а киевляне в гостях сыграют против «Кривбасса».

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Супряга – б/о, Царенко – б/о, Пономаренко – б/о.

«Шахтер» (замены): Ракицкий – 6,5, Назарина – б/о, Гочолеишвили – б/о, Келси – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Динамо» Киев – «Шахтер» - 0:1

Гол: Зубков, 53

Предупреждения: Шепелев, 14, Дячук, 47, Шапаренко, 52, Дубинчак, 90+3 – Крыськив, 16, Матвиенко, 38, Гочолеишвили, 76, Бондарь, 86

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Пономаренко, 88), Шапаренко (Царенко, 83), Караваев – Бенито (Супряга, 83).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Ракицкий, 34), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Невертон (Гочолеишвили, 76), Крыськив, Судаков, Зубков (Назарина, 76) – Сикан (Келси, 90+3).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 15 (2) – 7 (3)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 0 – 1.

ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
По теме:
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»
Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер отчеты Марино Пушич Мирча Луческу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Футбол | 03 ноября 2023, 13:07 2
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»

Бывший форвард «Динамо» – о вручении Золотого мяча 2023 года Лионелю Месси

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 4
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским

Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Футбол | 03.11.2023, 13:09
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03.11.2023, 19:15
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Футбол | 03.11.2023, 12:46
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Комментарии 184
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига конференций без динамо
Чемпион на классе обыграл седьмую  команду упл 
Ответить
+16
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Нудновато .
Але варто відзначити, що Шахтар грає в трьох турнірах майже одним складом. Тим більше Ліга Чемпіонів. Хочеш не хочеш, а підсідаєш. Шахтар зробив рівно стільки, скільки було потрібно. Але гра більше нічийна. По гольовим навіть - два в Караваєва в різних таймах і гольовий у Зубкова+ вихід один в один Сікана. Шахтар один з двох реалізував.
А так +/- рівно. Хоча Динамо ускладнює собі життя в турнірці.
Ответить
+13
Показать Скрыть 3 ответа
mayakovskiy1
Дві мертві команди, але в Шахти хоча б були якісь непогані граці типу Невертона в Динамо ж просто жах.
Середина таблиці УПЛ це рівень ДК
Ответить
+9
VitosKH
Шахтёр поберег ноги перед Барсой,сохранил сердце деда и не стал громить ФК Дно.С Победой!
Ответить
+8
Перець
Пишу конкретно Луческу ехай на куй
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
Усіх з перемогою! Хоч і здобутою в економ-режимі. але такі реалії. Попереду ключовий матч з Барселоною, в якому Шахтарю вкрай важливо зачепитися за очки, щоб гарантувати євровесну.
Ответить
+6
Darkness1984
Луческу таки пішов))
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Не розумію такого захвату фанів Шахтаря. Скажіть ще що вам гра сподобалась
Ответить
+5
Показать Скрыть 6 ответов
u6464u
Шахтар однією ногою обіграв нулячу дірку яка кричала ми чемпійони 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Фк Дружба Деменки
Геть Луческу з Динамо Київ 
Ответить
+5
Bulba_sumkin
Ребят, а где шпрот??? Он там с 7 утра про пососаки кричал, и слился к вечеру))) Шпрот, тупая скотина, ты где? Когда проспоренную штуку баксов отдашь? Или в вашем дырнамовском гейкружке не принято долго отдавать??))) 
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Kamon
Есть хорошая новость, что в следующем сезоне Динамо не будет позориться в еврокубках 
Ответить
+4
TarasTaras94
Динамо відверто кажучи грали цікавіше і більше володіло ініціативою, але Шахтар ефективніше і добре пребудувався у другому таймі. Але я б на місці вболівальників Шахтаря не супер радів бо не Шахтар виною, що гравці столичних по воротах попасти не можуть і це при тому, що Моментів було більше у киян та не було трьох основних гравців атаки та лідерів. Проте, що-що, а глибина складу куди цікавіша у Шахтаря
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
VitosKH
Одно ОЧКО за четыре игры тоже успех.🤣 
Ответить
+4
Alexander Киев
У ФК ОПЗЖ Суркіс - були сьогодні досить гарні шанси, щоб не програти. Варто було просто перенести матч
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
З Перемогою, Шахтар!!!👍👍💪💪
Ответить
+4
Bulba_sumkin
Интересно, а дерьнамовских комментаторов, которые засрали ветку прогноза, и онлайн (до пропущенного) мы сегодня увидим?))
Ответить
+3
AK.228
Ааа, і цей як його… АВК, що скулив весь день що дінамо не програє а виграє😂
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
maks_krot
Всех болельщиков Шахтера с победой!!!Игра была очень плохая,начали играть только  во втором тайме, ну после гола ,и после замен опять остановились играли уже на удержание !!У Сикана опять шанс ,он не забил ,Келси такие забивает спокойно, Степа как  всегда на уровне отыграл ,рак молодец ну и Невертон понравился хоть ещё и сырой крыськив начал немного тормозить как и Бондаренко !!! !!Движемся дальше к очередному чемпионству ,ну и удачи Шахтёру в лиге чемпионов !!!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Окреме вітання, Ебантяю Фаньці, що залишив без жратви сімʼю на місяць, проебавши ставку 1х😂😂
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 33
Теннис
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 27
Футбол
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
01.11.2023, 20:12 23
Футбол
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 43
Футбол
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 3
Теннис
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
02.11.2023, 10:19 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем