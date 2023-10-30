Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории

Под занавес октября на передовые позиции в украинском футболе вернулись матчи Кубка Украины, в рамках которого команды уже успели добраться до четвертьфинального этапа и готовились сделать решительные шаги к решающим раундам. При наличии единственного представителя Первой лиги, сумской «Виктории», во время жеребьевки, некоторые из болельщиков считали, что будущему сопернику команды известного украинского специалиста Анатолия Бессмертного очень повезет, если ему достанутся именно «синие».

В итоге, действующий чемпион Украины, донецкий «Шахтер» стал для коллектива с севера нашей страны едва ли не самым неудобным из возможных оппонентов. Хотя и сами «горняки» вряд ли были рады такому «подарку» судьбы, потому что относительно команд-соперниц из УПЛ у них хотя бы постоянно обновляется информация. А здесь вообще непривычный оппонент да еще и на фоне тяжелого матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:2). И, конечно, не забываем, что новый главный тренер «горняков» Марино Пушич делает только свои первые шаги во главе команды из Донецка.

Когда же «Виктория» начала пытаться активно прессинговать фаворитов пары уже с первых минут, на мгновение показалось, что «Шахтер» будут ожидать серьезные проблемы, потому что команда гостей стадиона «Левый берег» к такой смелости оппонентов не была готова. Но это впечатление довольно быстро исчезло из-за двух досадных ошибок вратаря сумчан Дениса Шелихова, который пропустил между рук два очень похожих друг на друга дальние удары от Назарины и Зубкова еще до середины первого тайма.

С тех пор весь этот многообещающий антураж борьбы от команды из Первой лиги куда-то исчез, а «Шахтер» вместо этого начал откровенно доминировать над соперниками, которые не то, что перестали прессинговать, но и отказались даже от привычной для нашего чемпионата силовой борьбы. «Горняки» при этом собственное преимущество по счету увеличивать не торопились, создав лишь двойной момент для Келси и Невертона перед самым перерывом, но легионеры направляли мяч исключительно во вратаря соперников. Тот хоть не пропускал.

Двойная замена в перерыве от сумского коллектива, очевидно, была направлена на усиление позиций команды в атаке, но даже с очередной попытки ротации, которая состоялась через несколько минут после этого, реализовать замысел не удалось. Здесь скорее был актуальным вопрос, когда «Шахтер» перенасытится этим футболом и даст поиграть с мячом соперникам.

Но «горняки» не торопились с шагами в этом направлении, и хотя владели инициативой, но к существенным обострениям редко когда прибегали. Прагматичный стиль – не более того, хотя Пушич постоянно во время пауз в игре кого-то выдергивал из игроков к себе и давал новые установки. Тем временем команда создала несколько единичных возможностей усилиями Судакова, но до третьего забитого мяча дошла только под занавес основного времени, когда Георгий выложил подачу углового с правого фланга на голову Ракицкому на ближней штанге.

Финальный свисток отправил в полуфинал Кубка Украины донецкий «Шахтер», тогда как для сумской «Виктории» турнирный путь был досрочно завершен.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Виктория» – «Шахтер» - 0:3

Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90

Предупреждения: Мышенко, 25, Сахно, 49, Ульянов, 81

«Виктория»: Шелихов – Ульянов (Сахно, 46), Сасовский, Нелин, Бычков (Зозуля, 69) – Савченко (Покотилюк, 46), Долинский – Мишенко (Чеглов, 75), Здырко (Лебеденко, 56), Байдал – Галенко.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров (Конопля, 67), Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили – Назарина – Невертон (Крыськив, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Эгиналду, 68) – Келси (Сикан, 62).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

ВИКТОРИЯ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C