Кубок Украины30 октября 2023, 13:56 | Обновлено 30 октября 2023, 14:02
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Без риска. Состав Шахтера на четвертьфинал Кубка Украины
Пушич выставил основу
30 октября 2023, 13:56 | Обновлено 30 октября 2023, 14:02
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Сегодня в 15:00 начнется четвертьфинальный матч Кубка Украины между перволиговой «Викторией» и «Шахтером». Новый тренер «ШахтераW Марино Пушич решил не рисковать и выставил основной состав.
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров, Бондаренко, Назарина, Судаков, Зубков, Невертон, Келси
В запасе: Рудько, Чигринский, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Швед, Крыськив, Топалов, Сикан
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