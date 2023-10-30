Без риска. Состав Шахтера на четвертьфинал Кубка Украины

Сегодня в 15:00 начнется четвертьфинальный матч Кубка Украины между перволиговой «Викторией» и «Шахтером». Новый тренер «ШахтераW Марино Пушич решил не рисковать и выставил основной состав.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров, Бондаренко, Назарина, Судаков, Зубков, Невертон, Келси

В запасе: Рудько, Чигринский, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Швед, Крыськив, Топалов, Сикан