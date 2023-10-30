Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без риска. Состав Шахтера на четвертьфинал Кубка Украины
Кубок Украины
30 октября 2023, 13:56 | Обновлено 30 октября 2023, 14:02
307
0

Без риска. Состав Шахтера на четвертьфинал Кубка Украины

Пушич выставил основу

30 октября 2023, 13:56 | Обновлено 30 октября 2023, 14:02
307
0
Без риска. Состав Шахтера на четвертьфинал Кубка Украины
ФК Шахтер

Сегодня в 15:00 начнется четвертьфинальный матч Кубка Украины между перволиговой «Викторией» и «Шахтером». Новый тренер «ШахтераW Марино Пушич решил не рисковать и выставил основной состав.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров, Бондаренко, Назарина, Судаков, Зубков, Невертон, Келси

В запасе: Рудько, Чигринский, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Швед, Крыськив, Топалов, Сикан

По теме:
БОТУ: «Шахтер просил у Интера за Трубина намного больше, чем у Бенфики»
Тренер Виктории о матче с Шахтером: «Порядок иногда бьет класс»
Ребров или Шевченко? Судаков сравнил тренеров сборной Украины
Шахтер Донецк Виктория Сумы (Николаевка) Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
Футбол | 30 октября 2023, 11:23 0
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

Промоутер Усика обвиняет Фьюри в «сливе» с боя с украинцем
Бокс | 29 октября 2023, 18:24 8
Промоутер Усика обвиняет Фьюри в «сливе» с боя с украинцем
Промоутер Усика обвиняет Фьюри в «сливе» с боя с украинцем

Британская сторона хочет перенести бой

Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Бокс | 30.10.2023, 07:33
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
Теннис | 29.10.2023, 16:22
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Футбол | 30.10.2023, 12:27
Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
29.10.2023, 00:50 2
Бокс
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
28.10.2023, 16:57 401
Футбол
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
29.10.2023, 05:23 7
Бокс
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
30.10.2023, 07:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем