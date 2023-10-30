В понедельник, 30-го октября, состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся сумская «Виктория» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:00.

Кубок Украины вернулся в этом сезоне после годичного перерыва и теперь за право им обладать выстроилась такая очередь, что Премьер-лига посреди новой недели отойдет на второй план. И уж совсем неожиданно видеть среди участников четвертьфиналов представителя Первой лиги, хотя по старой-доброй традиции никто не удивится, если сумская «Виктория» в итоге окажется в финале. Но даст ли ей пройти мимо себя действующий чемпион страны под руководством новом главного тренера?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Виктория» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.