Кубок Украины
30.10.2023 15:00 – FT 0 : 3
Кубок Украины30 октября 2023, 19:52 | Обновлено 30 октября 2023, 19:57
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Виктория – Шахтер – 0:3. Разобрались по-крупному. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Украины
30 октября 2023, 19:52 | Обновлено 30 октября 2023, 19:57
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30 октября в матче 1/4 финала Кубка Украины сильнейшего определили «Виктория» из Сум и донецкий «Шахтер».
Поединок завершился крупной победой «горняков» со счетом 3:0. Голами в составе «Шахтера» отметились Назарина, Зубков и Ракицкий.
Виктория – Шахтер – 0:3. Видео голов, обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
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