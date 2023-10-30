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Кубок Украины
Виктория
30.10.2023 15:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
30 октября 2023, 19:52 | Обновлено 30 октября 2023, 19:57
146
0

Виктория – Шахтер – 0:3. Разобрались по-крупному. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Украины

30 октября 2023, 19:52 | Обновлено 30 октября 2023, 19:57
146
0
Виктория – Шахтер – 0:3. Разобрались по-крупному. Видео голов, обзор матча
ФК Шахтер Донецк

30 октября в матче 1/4 финала Кубка Украины сильнейшего определили «Виктория» из Сум и донецкий «Шахтер».

Поединок завершился крупной победой «горняков» со счетом 3:0. Голами в составе «Шахтера» отметились Назарина, Зубков и Ракицкий.

Виктория – Шахтер – 0:3. Видео голов, обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
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видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Виктория Сумы (Николаевка) Шахтер Донецк Егор Назарина Александр Зубков Ярослав Ракицкий
Источник ФК Шахтер Донецк
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