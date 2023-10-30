30 октября в матче 1/4 финала Кубка Украины сильнейшего определили «Виктория» из Сум и донецкий «Шахтер».

Поединок завершился крупной победой «горняков» со счетом 3:0. Голами в составе «Шахтера» отметились Назарина, Зубков и Ракицкий.

Виктория – Шахтер – 0:3. Видео голов, обзор матча