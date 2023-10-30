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Кубок Украины
30 октября 2023, 18:33 | Обновлено 30 октября 2023, 19:03
650
0

Марино ПУШИЧ: «Показали хорошую энергию и сделали то, что должны были»

Главный тренер «Шахтера» – о победе над «Викторией»

30 октября 2023, 18:33 | Обновлено 30 октября 2023, 19:03
650
0
Марино ПУШИЧ: «Показали хорошую энергию и сделали то, что должны были»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями после победы над сумской «Викторией» в четвертьфинале Кубка Украины.

– Прежде всего, я поздравил наших игроков. Я очень рад, что мы смогли пройти в следующий раунд. Это очень хорошая игра для нас. Возможно, нам еще предстоит совершенствовать некоторые моменты в завершающей стадии атак. Но мы показали хорошую энергию и сделали то, что должны были.

– Вы сказали, что нужно совершенствовать игру. Что вы подсказывали Сикану во втором тайме?

– Когда игрок выходит на поле, я проговариваю с ним некоторые моменты: как он должен использовать зоны, как должен играть в атаке. Я ему сказал, что он должен делать, когда появится на поле. Это обычные вещи.

– Вы наигрывали сегодня тот состав, который будет с «Динамо» в пятницу?

– Я новый человек, поэтому хотел бы посмотреть игроков и их способности. У нас было всего две тренировки перед этим матчем, поэтому очень важно посмотреть, на что способны игроки.

До матча с «Динамо» еще три дня, потому посмотрим. Я больше узнаю игроков, а они меня. Каждый матч - это отдельная история.

Напомним, что «Шахтер» в Киеве обыграл «Викторию» со счётом 3:0.

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Источник Трибуна
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