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Босния и Герцеговина
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 5
Португалия
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 06:23 |
305
0

Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду максимальный опыт, и мы это используем»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Боснией

17 октября 2023, 06:23 |
305
0
Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду максимальный опыт, и мы это используем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Боснией (5:0) и убедительное выступление команды в квалификации Евро-2024:

«Я удовлетворен. Со Словакией мне понравилась первый тайм, а второй – не очень. Сегодняшняя игра стала образцом работы игроков, их настроя, целеустремленности и имела много важных для нас признаков. Восемь побед подряд, выигрыш со счетом 5:0 в Боснии – это то, чем можно очень гордиться.

Лучший способ подготовиться к чемпионату Европы – продолжать в том же духе. Мне бы хотелось, чтобы следующая игра на Жозе Алваладе стала праздником. В португальском футболе у ​​нас более 23 игроков, но мы должны продолжать идти по этому пути. Следующую игру проведем как обычно, мы будем вынуждены сделать все хорошо. У Португалии высочайшее качество, но главное – это коллектив для общей мечты.

Наша мечта – показать в финале как можно больше, мы хотим быть готовыми, а для этого нам придется сыграть больше официальных игр.

Было важно хорошо начать игру, начать с тактической дисциплины, а затем иметь возможность сделать то, чего мы не сделали во втором тайме против Словакии. И это мы это сделали. Мне очень понравились дисциплина, связи на поле, игроки, вышедшие на поле. Во втором тайме мы контролировали игру и не дали Боснии шанса забить. Было важно сохранить ворота на ноль, а забить пять голов – было очень хорошо.

У нас хорошие связи между нападающими, у Криштиану Роналду максимальный опыт, и мы должны это использовать, теперь у нас есть ясность относительно того, что нам нужно делать, чтобы максимально эффективно использовать каждого игрока в структуре команды.

Сегодня речь шла не о Боснии. Кто бы ни был против Португалии, он пострадал бы. Мы создавали моменты, мы их хорошо завершали. Это была впечатляющая игра, и качество игроков – супер. То, как мы играли в первом тайме, было бы очень сложным для любого оппонента».

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Источник A Bola
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