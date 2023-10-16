ВИДЕО. Роналду за 22 минуты оформил дубль в матче Португалии с Боснией

16 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Португалии играет в гостях против команды Боснии и Герцеговины.

Португальцы лидируют в группе и уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0). Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол.

После получаса игры Португалия впереди со счетом 3:0.

❗️ ВИДЕО: Роналду оформил дубль в матче Португалии с Боснией