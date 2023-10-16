Чемпионат Европы16 октября 2023, 22:10 | Обновлено 16 октября 2023, 22:17
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ВИДЕО. Роналду за 22 минуты оформил дубль в матче Португалии с Боснией
После получаса игры Португалия впереди со счетом 3:0
16 октября 2023, 22:10 | Обновлено 16 октября 2023, 22:17
321
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16 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Португалии играет в гостях против команды Боснии и Герцеговины.
Португальцы лидируют в группе и уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0). Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол.
После получаса игры Португалия впереди со счетом 3:0.
❗️ ВИДЕО: Роналду оформил дубль в матче Португалии с Боснией
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