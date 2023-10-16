Босния и Герцеговина

16 октября на «Билино Поле» (Зеница) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Боснии встретится со сборной Португалии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Босния

Команда очевидно провалила который уже по счету отбор. Похоже, Джеко с Пьяничем так и останутся лидерами, что вытащили своих коллег только на 1 большой турнир, чемпионат мира в Бразилии. Не раз не хватало малости, и золотые лилии уступали в плей-офф. А в последние годы не было даже этого. В прошлом цикле, в отборе на мундиаль, были явно слабее и Франции, и Украины. Сейчас тоже максимум, что получилось, это эпизодически у кого-то выигрывать. Отбор начался с победы, причем разгромной, дома над Исландией. Но за все последующие матчи прибавился только выигрыш у Лихтенштейна. Причем безнадежного аутсайдера обыграли со счетом 2-1! С ним же играли и в октябре, и тоже ограничились всего парой голов. Ну хоть не пропустили теперь от карлика.

Португалия

Сборная прошлым чемпионатом мира завершила длительную эпоху Фернанду Сантуша. Именно этот наставник принес избранным главные успехи - он выигрывал и Евро-2016, и первый розыгрыш Лиги Наций. Но все-таки было ощущение, что специалист пересидел на посту. Хотя провалов не допускали, и даже в Катаре на чемпионате мира напоследок вышли в четвертьфинал. С другой стороны, он должностью ответил за решение лишить места в старте Роналду, да и проиграли в 1/4 Марокко в статусе явного фаворита пары. Новым тренером поставили Роберто Мартинеса (вот тот на мундиале с Бельгией провалился наглухо). И тот стартовал на новом месте с цепочки побед. Пусть и очень разных - были тяжелые, минимальные 1-0 с Исландией и Словакией, но крепкий Люксембург разгромили в двух матчах 15-0. Октябрь начали с приема главного преследователя, Словакии. И, выиграв 3-2 при дубле Криштиану, де-факто вышли на Евро - между сборными 8 очков.

Статистика личных встреч

За 5 матчей Босния смогла только однажды, в 2011-м году дома в рамках евроотбора, взять ничью. Остальные поединки остались за Португалией.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут следующей победы избранных. Но им особенно уже и не нужно выигрывать, поэтому стоит присмотреться к ставке на хозяев поля при форе +1 гол (коэффициент - 1,84).