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Евро
Босния и Герцеговина
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 5
Португалия
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17 октября 2023, 00:59 | Обновлено 17 октября 2023, 01:24
39
0

Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5. Дубль Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 00:59 | Обновлено 17 октября 2023, 01:24
39
0
Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5. Дубль Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Португалии в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Все 5 мячей были забиты в первом тайме

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0).

Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол, после чего отличились Жоау Канселу и Жоау Феликс.

Португальцы лидируют в группе (24 очка из 24) и ранее уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

Голы: Роналду, 5 (пен), 20, Бруну Фернандеш, 25, Жоау Канселу, 32, Жоау Феликс, 41

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник Sport.ua
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