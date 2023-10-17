16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Португалии в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Все 5 мячей были забиты в первом тайме

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0).

Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол, после чего отличились Жоау Канселу и Жоау Феликс.

Португальцы лидируют в группе (24 очка из 24) и ранее уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

Голы: Роналду, 5 (пен), 20, Бруну Фернандеш, 25, Жоау Канселу, 32, Жоау Феликс, 41