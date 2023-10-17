Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5. Дубль Роналду. Видео голов и обзор
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16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Португалии в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Все 5 мячей были забиты в первом тайме
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0).
Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол, после чего отличились Жоау Канселу и Жоау Феликс.
Португальцы лидируют в группе (24 очка из 24) и ранее уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5
Голы: Роналду, 5 (пен), 20, Бруну Фернандеш, 25, Жоау Канселу, 32, Жоау Феликс, 41
События матча
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