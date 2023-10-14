Шахтер и Рух договорились о спарринге в отеле

Донецкий «Шахтер» сообщил о том, что достигнута договоренность с львовским «Рухом» о проведении контрольного поединка. Он заполнит международную паузу в чемпионате УПЛ.

«Горняки» и руховцы выяснят отношения в воскресенье, 15 октября. Встреча команд состоится на поле отельного комплекса Emily Resort во Львове. Начало игры – в 14:00 по киевскому времени.

В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. «Рух» идет на 4-й позиции, имея 16 пунктов.

Ранее, напомним, донецкий «Шахтер» прокомментировал исчезновение игрока команды U-19 Александра Роспутько.