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Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 13:09 | Обновлено 14 октября 2023, 13:12
309
1

Шахтер и Рух договорились о спарринге в отеле

Донецкая и львовская команды встретятся 15 октября

14 октября 2023, 13:09 | Обновлено 14 октября 2023, 13:12
309
1
Шахтер и Рух договорились о спарринге в отеле
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» сообщил о том, что достигнута договоренность с львовским «Рухом» о проведении контрольного поединка. Он заполнит международную паузу в чемпионате УПЛ.

«Горняки» и руховцы выяснят отношения в воскресенье, 15 октября. Встреча команд состоится на поле отельного комплекса Emily Resort во Львове. Начало игры – в 14:00 по киевскому времени.

В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. «Рух» идет на 4-й позиции, имея 16 пунктов.

Ранее, напомним, донецкий «Шахтер» прокомментировал исчезновение игрока команды U-19 Александра Роспутько.

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Шахтер Донецк Рух Львов товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Lesovij7
Я думал в коридоре или на ресепшене играть будут
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