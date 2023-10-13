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  4. Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 14:10 |
2315
6

Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока

Игрок, вероятно, находится в россии

13 октября 2023, 14:10 |
2315
6
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
ФК Шахтер. Александр Роспутько

«Шахтер» подтвердил, что игрок юношеской команды Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Лиги УЕФА и не знает, где он находится.

Однако в клубе ждут возвращения футболиста, который, по информации СМИ, отправился в россию.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации».

«Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию», – заявили в «Шахтере».

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Источник UA-Football
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Комментарии 6
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Burevestnik
могли заявити в поліцію про пропажу (або викрадення) людини. 
якщо він покинув Бельгію під прізвищем Роспутько, то поліція швидко б виявила його напрямок переміщення.
але якщо це в інтересах ШД ...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
раньше бежали макаки и зина с грузином, а теперь и юниор 
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+2
Umidulla Abdurazzokov
Опять ФК Тротил не в теме насчет партнеров из солнцевской ОПГ Раиссы.
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+2
Умник
Теперь Шахтер лч будет играть в Ужгороде мало ли.
Эгиналды всякие могут опять вернутся в копа кабану ищи их потом.
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+1
NikoKam1969
Ця малолітня гнида не вартує такої уваги .
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0
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