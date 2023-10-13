Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Игрок, вероятно, находится в россии
«Шахтер» подтвердил, что игрок юношеской команды Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Лиги УЕФА и не знает, где он находится.
Однако в клубе ждут возвращения футболиста, который, по информации СМИ, отправился в россию.
«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации».
«Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию», – заявили в «Шахтере».
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якщо він покинув Бельгію під прізвищем Роспутько, то поліція швидко б виявила його напрямок переміщення.
але якщо це в інтересах ШД ...
Эгиналды всякие могут опять вернутся в копа кабану ищи их потом.