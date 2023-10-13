Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока

«Шахтер» подтвердил, что игрок юношеской команды Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Лиги УЕФА и не знает, где он находится.

Однако в клубе ждут возвращения футболиста, который, по информации СМИ, отправился в россию.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации».

«Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию», – заявили в «Шахтере».