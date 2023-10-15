Рух – Шахтер – 0:2. Мячи Келси и Невертона. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 15 октября, на поле гостиничного комплекса Emily Resort в Винниках Шахтер провел товарищеский матч с Рухом.

Хозяева начали встречу активнее, и уже в дебюте Рудько дважды спасал после ударов Рунича и Теслюка с угла вратарского, в одном из эпизодов мяч с линии вынес Ракицкий, а Пастух с близкого расстояния попал в перекладину. Ближе к середине тайма подопечные Патрика ван Леувен взяли мяч под свой контроль и стали комбинировать на чужой половине поля.

Активно на левом фланге атаки действовал Эгиналду, и именно он заработал штрафной, с которого «горняки» на 36-й минуте открыли счет: Крыськив выполнил навес на линию вратарской, а Кевин Келси выпрыгнул выше оппонентов и головой вколотил мяч в сетку – 0:1. Еще до перерыва руховцы могли отыграться, но вышедший в ворота вместо Рудька Тимур Пузанков последовательно парировал опасные удары Климчука и Теслюка.

К началу второй половины в составе оранжево-черных произошло несколько замен: после травмы к игре вернулся Валерий Бондарь, а также на поле вышли Чигринский, Огарков, Глущенко, Сикан и Невертон. Именно бразилец на 51-й минуте стал автором второго гола: получив пас от Кастилло на левом краю штрафной, Невертон разобрался с защитниками и с острого угла пробил под перекладину – 0:2.

После этого игра продолжалась на встречных курсах, но без особой остроты у ворот. А тренерский штаб донецкого клуба продолжал активную ротацию и предоставил время юным исполнителям: Твардовскому, Удоду, Яновичу, Лосенко, Табачову и Галонскому. Свежие футболисты прибавили темп, но счет остался неизменным. 2:0 – «Шахтер» в тренировочном матче победил «Рух».

Напомним, 21 октября подопечные Патрика ван Леувена в 11-м туре УПЛ будут принимать ЛНЗ на «Арене Львов». А 25 октября Шахтер в Лиге чемпионов будет играть на выезде с Барселоной.

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Товарищеский матч. Винники, 15 октября

Рух Львов – Шахтер Донецк – 0:2

Голы: Келси, 36, Невертон, 51

Шахтер: Рудько (Пузанков, 37; Твардовский, 60), Гочолеишвили (Удод, 60), Ракицкий (к) (Чигринский, 46), Козик (Бондарь, 46), Топалов (Огарков, 46; Галонский, 78), Кастилло (Янович, 67), Бондаренко (Лосенко, 74), Крыськив (Глущенко, 46), Эгиналду (Тютюнов, 74), Швед (Невертон, 46), Келси (Сикан, 46).

Рух: Ледвий, Сыч (Китела, 70), Слюбик, Холод, Лях (Мысык, 70), Пидгурский (О. Федор, 50), Сапуга (Довгий, 70), Пастух (Таллес, 67), Теслюк (Столярчук, 59), Рунич (Непейпиев, 67), Климчук (Карабин, 67)

Предупреждения: Климчук, 22, Довгий, 72

Видеообзор матча