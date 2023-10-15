Шахтер обыграл Рух в товарищеском матче в Винниках

В воскресенье, 15 октября, донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» провели товарищеский поединок, которым заполнили международную паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги.

Напомним, в таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. «Рух» идет на 4-й позиции, имея 16 пунктов.

15 октября 2023 года. Винники, УТБ «Рух».

Товарищеский матч

«Рух» (Львов) – «Шахтер» (Донецк) – 0:2 (0:1)

Голы: Келси, 36, Невертон, 51

Предупреждения: Климчук, 22, Довгий, 72

«Рух»: Ледвий, Сыч (Китела, 70), Слюбик, Холод, Лях (Мисик, 70), Пидгурский (О. Федор, 50), Сапуга (Довгий, 70), Пастух (Таллес, 67), Теслюк (Столярчук, 59), Рунич (Непейпиев, 67), Климчук (Карабин, 67)