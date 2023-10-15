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Рух Львов
15.10.2023 14:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
15 октября 2023, 16:20 |
989
0

Шахтер обыграл Рух в товарищеском матче в Винниках

Донецкий клуб забил по голу в каждом из таймов и не пропустил

15 октября 2023, 16:20 |
989
0
Шахтер обыграл Рух в товарищеском матче в Винниках
ФК Рух Львов

В воскресенье, 15 октября, донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» провели товарищеский поединок, которым заполнили международную паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги.

Напомним, в таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. «Рух» идет на 4-й позиции, имея 16 пунктов.

15 октября 2023 года. Винники, УТБ «Рух».

Товарищеский матч

«Рух» (Львов) – «Шахтер» (Донецк) – 0:2 (0:1)
Голы: Келси, 36, Невертон, 51

Предупреждения: Климчук, 22, Довгий, 72

«Рух»: Ледвий, Сыч (Китела, 70), Слюбик, Холод, Лях (Мисик, 70), Пидгурский (О. Федор, 50), Сапуга (Довгий, 70), Пастух (Таллес, 67), Теслюк (Столярчук, 59), Рунич (Непейпиев, 67), Климчук (Карабин, 67)

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Источник ФК Рух Львов
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