ПОНОМАРЕВ: «Рух мог забить 6-7 голов Шахтеру в первом тайме»
Тренер львовян доволен игрой своей команды
Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от контрольного матча с «Шахтером» (0:2).
«Хорошо, что мы смогли провести настолько хороший спарринг. В первом тайме «Рух» полностью переигрывал «Шахтер» и создал 6-7 стопроцентных голевых моментов. К сожалению, не удалось забить, а сами пропустили гол после ошибки защиты и вратаря.
В общем, я доволен игрой и тем, как команда действовала в этом матче. Сегодня удалось продемонстрировать, что мы наигрываем на тренировках, еще и на фоне такого серьезного соперника, как «Шахтер», - цитирует Виталия Пономарева официальный сайт «Руха».
Напомним, что «Рух» занимает четвертое место в таблице УПЛ. Желто-черные набрали 16 очков в 9 сыгранных матчах.
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