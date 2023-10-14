Украина. Премьер лига14 октября 2023, 13:21 |
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Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в прямом эфире товарищеский матч
14 октября 2023, 13:21 |
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В воскресенье, 15 октября, донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» проведут товарищеский поединок, которым заполнят международную паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги.
Игра «Рух» – «Шахтер» начнется в 14:00 по киевскому времени на поле отельного комплекса Emily Resort во Львове.
Напомним, в таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. «Рух» идет на 4-й позиции, имея 16 пунктов.
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