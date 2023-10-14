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Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 13:21 |
450
0

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в прямом эфире товарищеский матч

14 октября 2023, 13:21 |
450
0
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 15 октября, донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» проведут товарищеский поединок, которым заполнят международную паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги.

Игра «Рух» – «Шахтер» начнется в 14:00 по киевскому времени на поле отельного комплекса Emily Resort во Львове.

Напомним, в таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. «Рух» идет на 4-й позиции, имея 16 пунктов.

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Шахтер Донецк Рух Львов Рух - Шахтер товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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