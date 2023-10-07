Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «После перерыва мы не были той командой, которую хотим видеть»
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 23:07 |
19
0

РОТАНЬ: «После перерыва мы не были той командой, которую хотим видеть»

Наставник «Александрии» дал оценку матчу с ЛНЗ

07 октября 2023, 23:07 |
19
0
РОТАНЬ: «После перерыва мы не были той командой, которую хотим видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 10-го тура УПЛ против ЛНЗ, который его команда свела в сухую ничью.

«Было два разных тайма. Первый был полностью за нами, а после перерыва мы не были командой, которую хотим видеть. Поэтому имеем такой результат. Должны принять его таким, какой он есть, и смотреть вперед.

«Мы хотели забить быстрый гол, мы хотели с первых минут быть в игре, и у нас это получилось. Не хочу комментировать решение наших доблестных оскорбительных арбитров, но судят они очень плохо, ничего не скажешь по этому поводу», – сказал Ротань.

После 10 сыгранных туров «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ с 9 очками в активе.

По теме:
Колос – Ворскла – 0:0. Супермоменты на последних минутах. Видеообзор матча
ЛНЗ – Александрия – 0:0. Ничья в Черкасах. Видеообзор матча
Рух – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан Ротань Александрия ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Футбол | 07 октября 2023, 17:07 1
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис

Каталонцы победили в матче 9-го тура Ла Лиги

Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
Футбол | 07 октября 2023, 05:23 2
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ
Назван наиболее доминирующий клуб в текущем сезоне УПЛ

Рейтинг возглавил «Днепр-1», в топ-3 также вошли «Динамо» и «Шахтер»

Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Футбол | 07.10.2023, 16:07
Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Теннис | 07.10.2023, 13:30
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой
Футбол | 07.10.2023, 21:28
58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой
58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
06.10.2023, 11:18 8
Футбол
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
07.10.2023, 08:01 75
Футбол
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 29
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
07.10.2023, 16:00 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем