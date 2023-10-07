РОТАНЬ: «После перерыва мы не были той командой, которую хотим видеть»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 10-го тура УПЛ против ЛНЗ, который его команда свела в сухую ничью.

«Было два разных тайма. Первый был полностью за нами, а после перерыва мы не были командой, которую хотим видеть. Поэтому имеем такой результат. Должны принять его таким, какой он есть, и смотреть вперед.

«Мы хотели забить быстрый гол, мы хотели с первых минут быть в игре, и у нас это получилось. Не хочу комментировать решение наших доблестных оскорбительных арбитров, но судят они очень плохо, ничего не скажешь по этому поводу», – сказал Ротань.

После 10 сыгранных туров «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ с 9 очками в активе.