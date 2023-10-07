ЛНЗ Черкассы

В субботу, 7 октября, в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена» состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местный клуб ЛНЗ и «Александрия». Стартовый свисток арбитра Александра Каленова из Львова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. В 9 встречах он набрал 8 очков, добившись двух побед, два раза сыграв вничью и проиграв в 5 матчах, разница мячей 8-12.

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Старт в сезоне ЛНЗ взял с поражения на своем поле от «Черноморца» - 0:2. Однако во втором матче в Украинской Премьер-лиге сезона-2023/2024 черкасчане на выезде обыграли «Минай» - 3:0. К разочарованию поклонников коллектива продолжения успешной серии у команды не последовало. Она затем проиграла «Кривбассу» (0:2), житомирскому «Полесью» (1:2), «Виктории» из Первой лиги в матче Кубка Украины (0:1) и «Металлиста 1925» в УПЛ (0:1).

С приходом сентября дела у ЛНЗ понемногу пошли вверх. Команда сыграла 0:0 с «Днепром-1» и добилась победы 2:1 над «Рухом». Затем состоялось пораждение 2:4 в игре с «Динамо» на своем поле. Сменила его выездная ничья 0:0 с «Вересом».

В сезон клуб ЛНЗ входил под руководством Александра Ковпака и его команды. Но после стартовых неудач он с помощниками был отправлен в отставку. Сейчас черкасскую команду возглавляет белорус Олег Дулуб.

Александрия

В турнирной таблице УПЛ «Александрия» сразу за ЛНЗ. Тот, напомним, 12-й, а александрийцы занимают 13-ю позицию. Они в 9 матчах набрали также, как и черкасчане, 8 пунктов – 2 победы, 2 ничьи, 5 поражений, мячи 7-16.

Подопечные Руслана Ротаня стартовали в новой кампании с двух побед. Они поочередно обыграли «Кривбасс» и «Металлист 1925» со счетом 1:0 в домашних матчах. А далее – команда вошла в пике. Состоялось поражение 1:2 от «Шахтера» в гостях, ничья 0:0 в игре с «Зарей» на выезде, поражения в матчах с «Полесьем» (0:3 дома) и «Ворсклой» (0:1 на выезде). Затем была домашняя ничья 1:1 с «Минаем» и унизительные 1:5 на своем поле во встрече с «Черноморцем».

Ротаню впору было рвать волосы на голове, и он, говорят, готов был подать в отставку, но помощники убедили его не рубить с плеча. После всего этого «Александрия» на выезде обыграла 1:0 «Рух». Однако в предыдущем туре она проиграла 1:4 в Киеве «Динамо».

Статистика матчей

ЛНЗ и «Александрия» в рамках УПЛ еще не встречались. Более того – они не провели друг с другом еще ни одного официального матча во всех турнирах.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравский, Калюжный, Селин, Норенков, Бойко, Олейник, Наумец, Пасич, Прядун.

«Александрия»: Ермаков – Скорко, Кравченко, Мартынюк, Эрнандес, Смирный, Сигеев, Жуниор, Калитвинцев, Шулянский, Ковалец.

Прогноз на противостояние

В матче нет явного фаворита. По мнению экспертов, чуть выше шансы на победу у «Александрии». Но обязательно стоит учесть тот факт, что ЛНЗ будет играть дома. Фактор родных стенах может сыграть ключевую роль, поэтому стоит поверить в возможную домашнюю победу команды из Черкасс.

7 октября, суббота