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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
07.10.2023 16:15 – FT 0 : 0
Александрия
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 15:00 на 16:15
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 23:08 | Обновлено 07 октября 2023, 23:17
6
0

ЛНЗ – Александрия – 0:0. Ничья в Черкасах. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ

07 октября 2023, 23:08 | Обновлено 07 октября 2023, 23:17
6
0
ЛНЗ – Александрия – 0:0. Ничья в Черкасах. Видеообзор матча
УПЛ

7 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ Черкассы и Александрия. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

ЛНЗ – «Александрия» – 0:0

Видеообзор матча:

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ЛНЗ Черкассы Александрия ЛНЗ - Александрия видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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