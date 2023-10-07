07.10.2023 16:15 – FT 0 : 0
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 15:00 на 16:15
Украина. Премьер лига07 октября 2023, 23:08 | Обновлено 07 октября 2023, 23:17
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ЛНЗ – Александрия – 0:0. Ничья в Черкасах. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ
07 октября 2023, 23:08 | Обновлено 07 октября 2023, 23:17
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7 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ Черкассы и Александрия. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
ЛНЗ – «Александрия» – 0:0
Видеообзор матча:
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