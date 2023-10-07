Местами было интересно. ЛНЗ и Александрия сыграли вничью
Команды не использовали шанс заработать три очка в игре с равным себе соперником
В субботу, 7 октября, состоялся поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразились черкасский ЛНЗ и ФК «Александрия».
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
ЛНЗ – «Александрия» – 0:0
Г.Пасич (37), Ковалев (77) – Логинов (21), А.Кравченко (54).
ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев (Рыбалка, 83), Селин, Бойко, Олейник (Прядун, 68), Норенков, Стасюк, Хобленко (Тищенко, 83), Наумец (С.Шестаков, 46), Г.Пасич.
«Александрия»: Ермаков, А.Кравченко, Калитвинцев (Микитишин, 80), Шулянский (Джевани, 63), Логинов, Скорко, Мартынюк, Смирный, Шостак (Кулаковский, 87), Погорелый (Кулаков, 63), Михайленко (Ковалец, 63).
Арбитр: Александр Каленов (Львов).
Стадион: «Черкассы-Арена».
ЛНЗ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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