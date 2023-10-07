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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
07.10.2023 16:15 – FT 0 : 0
Александрия
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 15:00 на 16:15
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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 18:18 | Обновлено 07 октября 2023, 18:41
195
0

Местами было интересно. ЛНЗ и Александрия сыграли вничью

Команды не использовали шанс заработать три очка в игре с равным себе соперником

07 октября 2023, 18:18 | Обновлено 07 октября 2023, 18:41
195
0
Местами было интересно. ЛНЗ и Александрия сыграли вничью
ФК ЛНЗ

В субботу, 7 октября, состоялся поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразились черкасский ЛНЗ и ФК «Александрия».

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

ЛНЗ – «Александрия» – 0:0

Г.Пасич (37), Ковалев (77) – Логинов (21), А.Кравченко (54).

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев (Рыбалка, 83), Селин, Бойко, Олейник (Прядун, 68), Норенков, Стасюк, Хобленко (Тищенко, 83), Наумец (С.Шестаков, 46), Г.Пасич.

«Александрия»: Ермаков, А.Кравченко, Калитвинцев (Микитишин, 80), Шулянский (Джевани, 63), Логинов, Скорко, Мартынюк, Смирный, Шостак (Кулаковский, 87), Погорелый (Кулаков, 63), Михайленко (Ковалец, 63).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Черкассы-Арена».

ЛНЗ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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