ЛНЗ Черкассы

В субботу, 7 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ФК «Александрия». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный». Начало назначено на 15:00.

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Черкасский клуб, который является дебютантом элитного дивизиона, стартовал не лучшим образом. Смена Александра Ковпака на Олега Дулуба на тренерском мостике позитивно повиляла на команду. Она стала куда более опасной для соперников. В последних четырёх турах ЛНЗ отметился одной победой и двумя ничьими. Команда в этих поединках набрала больше очков, чем в стартовых пяти турах.

ФК «Александрия» наоборот стартовала хорошо – две победы в двух турах. Однако в последующих семи матчах подопечные Руслана Ротаня набрали лишь два очка. В предыдущих двух матчах команда потерпела поражения с общим счетом 3:9. Игра александрийцев в обороне совсем разладилась.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – ФК «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.