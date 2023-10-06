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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
07.10.2023 15:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 22:36 | Обновлено 06 октября 2023, 22:37
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ЛНЗ – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией встречи 10-го тура чемпионата Украины по футболу

06 октября 2023, 22:36 | Обновлено 06 октября 2023, 22:37
60
0
ЛНЗ – Александрия. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ

В субботу, 7 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ФК «Александрия». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный». Начало назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черкасский клуб, который является дебютантом элитного дивизиона, стартовал не лучшим образом. Смена Александра Ковпака на Олега Дулуба на тренерском мостике позитивно повиляла на команду. Она стала куда более опасной для соперников. В последних четырёх турах ЛНЗ отметился одной победой и двумя ничьими. Команда в этих поединках набрала больше очков, чем в стартовых пяти турах.

ФК «Александрия» наоборот стартовала хорошо – две победы в двух турах. Однако в последующих семи матчах подопечные Руслана Ротаня набрали лишь два очка. В предыдущих двух матчах команда потерпела поражения с общим счетом 3:9. Игра александрийцев в обороне совсем разладилась.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – ФК «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия
Источник Sport.ua
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